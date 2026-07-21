接任中研院長誠信惹議！陳建仁：回到學術研究

中研院院長陳建仁曾公開表示，行政院長將是他人生最後一個政務人員公職，卻又接任中研院院長，引發了外界對其誠信與說法前後矛盾的質疑。陳建仁表示，行政院長和副總統是公共服務，中研院是學術機構，擔任中研院院長是「回到我學術研究的領域」。他也透露，中研院規畫在年底推出ＡＩ政策白皮書。

昨天陳建仁赴立院進行擔任中研院長後首次業務報告，立委羅廷瑋、葛如鈞等人提出質疑。陳建仁說，他本身就是中研院特聘研究員、當院長還是從事學術研究、只是加上學術行政，「我的所有目標都著眼在學術發展」。

立委柯志恩則詢問，陳建仁還具有民進黨黨員身分？如何維持超然獨立？陳建仁坦承自己還有民進黨黨員身分，他擔任任何角色都會嚴守分際與作為，努力保持學術中立。立委葉元之問，當了院長還會不會輔選？陳建仁表示，行政中立法對此規定相當清楚，該遵守行政中立的一定會行政中立。

中研院院長一任五年，可連任一次。陳建仁今年七十五歲，被問到是否會再多做一任？陳建仁回應這是「假設性問題」、現在討論沒多大意義。他表示現在的規畫是做到八十歲，坦言要不要當院長「我其實也掙扎了一段時間」。

立委也關注中研院的ＡＩ計畫。陳建仁指出，中研院兩年前設立「ＡＩ推動辦公室」，下設「ＡＩ合作社」與ＡＩ風險研究小組等編組。ＡＩ風險研究小組邀集院內外跨領域學者專家，研議特定ＡＩ風險議題，如「生成式ＡＩ風險及其管理機制」、「ＡＩ的立法規範」等，聚焦於技術風險防護、權益保障、倫理框架以及負責任的科研行為。他表示，中研院規畫在年底推出ＡＩ政策白皮書。