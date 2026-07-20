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內政部辦台美人道援助應變培訓 建立國際協調機制

中央社／ 台北20日電

內政部今天辦理台美人道援助應變培訓，美方授課內容包括國際軍民協調規範、多國軍事協調中心等。內政部說，面對大規模及複合型災害，政府須整合中央與地方量能，強化軍民協作及國際援助對接機制，才能提升國家災害應變韌性

內政部今天辦理「115年台美人道援助應變培訓（Humanitarian Assistance Response Training Allies andPartners, HART A&P）」。

內政部透過新聞稿表示，這次培訓由內政部消防署規劃，並由國防部、美國在台協會（AIT）及美國災害管理與人道援助卓越中心（CFE-DM）協辦，邀行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、中央災害防救業務主管機關、國防部、外交部、各地方政府消防局，以及慈濟、紅十字會、和平之風等民間組織參與。

內政部長劉世芳致詞時表示，面對氣候變遷帶來的複合式災害挑戰，人道援助與災害管理沒有標準答案，唯有持續交流、相互學習，才能不斷精進應變能力，尤其許多成熟的防救災制度，都是各國歷經重大災害後累積而成。

劉世芳說，這次培訓除分享台灣防救災經驗，也將借鏡美方及國際夥伴在人道援助、災害應變及跨部門協調等實務做法，透過經驗交流與合作，持續提升台灣災害應變量能，攜手打造更具韌性的社會。

內政部指出，非政府組織在國際人道援助體系中，向來是政府重要合作夥伴。重大災害發生時，除了政府部門與國軍投入應變，也需要民間團體在物資整合、災民照顧、醫療支援及國際聯繫等面向共同協力。因此透過平時共同參訓、相互理解及建立信任，可有效降低災時協調成本，使各項救援資源更迅速投入最需要的地區。

內政部說，這次培訓為期3天，美方授課內容包括國際軍民協調規範、美國對外人道援助架構，以及多國軍事協調中心與多國部隊標準作業程序等，還有國際災害應變軍民協調案例，協助參訓人員從國際實務經驗中，瞭解大型海外災害援助的協調模式與執行考量。

內政部表示，培訓最後將進行情境兵棋推演，以危機及重大災害為背景，著重中央、地方、國軍及主要災害應變夥伴間的軍民協調與跨部門合作，從討論過程中檢視現行機制可能面臨的挑戰。

內政部 台美 韌性

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