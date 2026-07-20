監院：鄭南榕案執行違比例原則 政院宜檢討納入平復賠償

監察院今天說，民國78年，自由時代周刊創辦人鄭南榕因拒絕警方逮捕而自焚身亡，當時公權力行使是為鞏固威權統治，且執行方式違反比例原則，因此函請行政院督促所屬研議檢討，也宜妥善就此案國家不法侵害行為，納入平復與賠償範圍。

監察委員高涌誠、林郁容透過新聞稿表示，函請國發會檔案管理局提供鄭南榕案卷442宗、共10萬1618頁資料，另函請司法院、台北地方法院及檢察署、內政部警政署說明及提供資料，也諮詢國史館館長陳儀深等人，並約請前台北地院法官薛松雨、前台北市政府警察局中山分局刑事組長侯友宜，但這2人並未到院說明。

監委說，鄭南榕75年間因違反「動員戡亂時期公職人員選舉罷免法」案件，被以「抗傳」、「逃亡」拘提並羈押237天，且判處有期徒刑8月，顯然是威權當局以司法作為政治打壓的藉口，是違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則所追訴的刑事案件。

監委說，法院明知鄭南榕平日在民權東路的自由時代雜誌社，卻只向錦州街發送傳票送達證書及簽發拘票，造成「抗傳」、「逃亡」，而後員警竟在民權東路拘提到「本人」，送達過程顯有疑義。

監委表示，鄭南榕於75年6月遭逮捕，移送台北地院後即遭裁定羈押，但以文字傳播不實之事，並非5年以上有期徒刑之罪，也沒有湮滅證據或逃亡之虞，顯不合乎當時刑事訴訟法羈押規定。而一審判鄭南榕有期徒刑1年6月，二審改判8月，對比當時同類事實判決顯然過重。

監委說，法務部自宜儘速依促轉條例第3條第1項規定重新調查後，按同條第3項第2款規定處理，以平復司法不法。

另外，針對鄭南榕於78年因拒絕遭警方攻堅逮捕而自焚身亡，監委表示，依法務部78年函說明，鄭南榕是時代雜誌創辦人兼總編輯，因在週刊刊登「台灣新憲法草案」全文及草案起草人許世楷致台灣鄉親文章，內容包括台灣即將獨立，並要創建獨立的台灣共和國等，因此遭認定觸犯刑法第100條第2項陰謀竊據國土或以非法方法變更國憲、顛覆政府罪嫌。

監委指出，警方在執行拘提前，曾假設可能會有點燃汽油、引起火災的情形，預先通知泡沫消防車到場警戒。鄭南榕也曾數度表示「他們抓不到我的人，只能抓到我的屍體」。顯見此案是當局明知並有意使其發生，當時警方執行方式顯有未妥，進而造成鄭南榕死亡。

監委指出，前促轉會任期屆滿解散後，行政院既已於111年4月25日成立人權及轉型正義處，督導辦理轉型正義相關業務，且國家應辦理轉型正義事項，已移交各中央主管機關辦理，允宜妥善就此案國家不法侵害行為納入平復與賠償範圍，並協助受害者家屬依相關規定尋求侵害賠償，以符合促轉條例為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序的意旨。

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