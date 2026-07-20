綠委偕台灣獨立書店聲援香港獨立書店 盼大眾以實際行動「撐香港」

香港警方日前以涉違「國安條例」罪嫌拘捕數名香港獨立書店員，因其中一名被捕店員身穿「我是書店店員」上衣，引發各界發起「我是書店店員」行動聲援。民進黨立委陳培瑜、吳沛憶今天上午與台灣獨立書店、書業工作者共同聲援香港獨立書店，並呼籲大眾引以為戒，持續支持獨立書店與言論自由，以實際行動撐香港。

吳沛憶表示，中國做的事是在焚書，香港書店店員陳列「唯紅花綻放」這本書而被逮捕，曾經中國改革開放時說要百花齊放，現在只准許紅色聲音、紅色模樣。尤其香港近年政治自由、集會結社不斷被剝奪，中國現在連書店選書、陳列、賣書的自由，都會被強烈禁止及鎮壓。中國民族團結進步促進法7月實施，中國對外輸出長臂管轄，「紅色恐怖」將滲透蔓延到其他國家。

吳沛憶也批評，國民黨立委翁曉玲刪除文化部近10億元預算，台灣的出版界、藝文產業需要政府的支持，希望大家能夠支持文化工作者，這是一整個產業鏈，此事無關黨派、政治，希望下一代都能自由閱讀。

陳培瑜則說她就是書店店員，曾在花蓮開了10年的兒童書店，但現在在香港，不管你開什麼書店，都可能成為犯罪證據時，未來心該放在哪裡。陳培瑜也質疑，很多國民黨、民眾黨人成為在地協力者，配合中共在刪預算、打壓台灣文化界，他們會繼續在立法院會捍衛預算。

出席記者會的台灣獨立書店「友善書業供給合作社」代表說，選書的專業不應被犯罪化，獨立書店的亮點就是有獨立思考的特性，不應受法制上的壓迫，而無法做自己想做的事情，對書店店員竟被上銬、帶走感到不捨。左轉有書負責人張慧如則呼籲，勿忘青島東路三號歷史，原先是白色恐怖時期軍法處看守所，專門關政治、思想犯，香港現況正提醒台灣必須防範極權併吞的野心，台灣人更要珍惜民主、得來不易的自由。

「見書店」創辦人陳顥樺說，獨立書店的存在，絕對不只於賣書，書店店員在高成本、高勞動卻低利潤的情況下，仍然沒有「放棄」的念頭。這個價值凌駕在各種娛樂之上，就是以文字構築的多元思考，畫一條出版的紅線，就是扼殺思想的自由。

「天河書屋」創辦人陳巍仁表示，台灣是全球人均出版量第二高的國家，年均出版量4萬到5萬種，一般讀者難以全部看完，這就是獨立書店作為選書人的價值。書店雖然可能會被淘汰，但書店的存續必須立足於自由與選擇之上。

「季風帶書店」負責人王蔚慈指出，書店有選擇書籍的自由，讀者也有接觸不同思想的權利。一本書是否值得認同，應該透過閱讀、討論、批評與反駁來處理，而不是讓選書、陳列與銷售成為犯罪。