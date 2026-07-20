影／聲援香港獨立書店被捕店員 多家台灣獨立書店齊聲譴責

民進黨立委陳培瑜、吳沛憶與台灣各地多家獨立書店代表今日在立法院舉行「我是書店店員，我主張言論與選書自由！」記者會，聲援日前香港獨立書店因販售台灣出版的書籍《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》，被港警控涉嫌展示及出售具「煽動意圖」物品，遭逮捕的香港獨立書店店員，一同高喊「我是書店店員，我主張絕對的閱讀自由」。

2026-07-20 12:21