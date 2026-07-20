日方暌違半世紀 再度來台挖掘二戰海漂戰沒者遺骨

日本戰沒者遺骨收集推進協會今天在核三廠出水口展開遺骨挖掘，尋找二戰期間因運輸船遭美軍擊沉，海漂上岸罹難士兵遺骸；此為日方繼1975年後，再度在台展開相關作業。

此次行動由日本社團法人日本戰沒者遺骨收集推進協會主導，在旅居台灣的日本文史工作者舘量子、恆春鎮大光地區居民及相關單位協助下共同推動，並獲墾丁國家公園管理處、台灣電力公司核能發電第三廠及屏東縣政府等單位同意與協助，現場由國立清華大學人類學研究所副教授兼所長邱鴻霖擔任顧問。

日本戰沒者遺骨收集推進協會事務局長補佐井上達昭接受媒體聯訪表示，挖掘計畫為期12天，若發現遺骨會暫時託付當地處理，待下次任務再派遣專家，以人類學方法慎重檢驗是否為日人遺骨，才會帶回日本作DNA檢測。

井上達昭表示，對於遺族感到同情與心疼，也很遺憾讓家屬等了這麼長一段時間，希望能夠將遺骨帶回給至今仍在等待親人歸來的家屬手中；他也對台灣人同理心與大力協助表達感謝，並表示，縱觀當今世界仍有許多戰爭，「我們必須從這場悲劇中記取教訓」。

舘量子表示，她來台十餘年，期間一直在尋找台籍日本兵，訪談過程發現他們很在意戰沒同袍，因此她也希望能協助老兵落葉歸根，從7年前即展開遺骨尋找行動，並在COVID-19疫情期間搬來恆春半島持續訪調，終於在3年前獲協會聯繫，促成此次行動。

舘量子指出，1944年發生「玉津丸」等運輸船於巴士海峽遭美軍擊沉事件，船上逾4800名士兵僅65人生還，大量遺體隨後漂流至恆春半島；據耆老口述歷史，地點可能位於今日核三廠出水口一帶臨海礁岩溝壑中。

協助挖掘的柯姓志工為核三廠出水口附近居民，現為當地祭祀巴士海峽罹難士兵的潮音寺管理員。她說，她祖父兒時曾目擊海漂遺體慘況，當時恆春在地居民伸出援手救起生還者，並就地火化安葬罹難者遺體。她認為這是一段台日共同歷史，「戰爭不是每個人願意的」，面對過去應當放下仇恨，並選擇記住人性中善的一面。