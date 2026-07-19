內政部推公共造產 年盈餘逾11億元助地方創財源

內政部今天表示，積極輔導地方政府推動「公共造產」事業，以活化資源、開創財源，每年可創造新台幣11.2億元盈餘；其中位於海拔2274公尺的「阿里山閣大飯店」，更是罕見由嘉義縣阿里山鄉公所營運的高山飯店。

內政部今天透過新聞稿表示，為協助地方政府活化在地資源、開創自主財源，積極輔導地方政府推動「公共造產」事業。目前全台共有14個縣市政府及73個鄉鎮市公所開辦公共造產，對充裕地方財政、投入基層建設有實質助益。

內政部指出，今年暑假特別推薦3處「山海系」公共造產。首先是位於海拔2274公尺、阿里山國家森林遊樂區內的「阿里山閣大飯店」，是罕見由嘉義縣阿里山鄉公所營運的高山飯店；且飯店鄰近沼平車站、姊妹潭及對高岳觀日步道，出門就可以漫步於巨木林間、遠眺塔山雲海。

內政部說，屏東縣枋山鄉公所打造的「莿桐腳濱海遊憩區」依山傍海，擁有得天獨厚的公路海景與夕陽美景，近年結合在地特色和綠色旅遊，規劃完善的濱海步道與休憩設施，吸引大量國內外單車族與自駕遊客駐足，不僅帶動地方產業鏈，也是南台灣低碳旅遊的重要示範基地。

內政部指出，若想體驗離島風情，琉球鄉公所營運「美人洞」與「烏鬼洞」風景區，布滿奇特的高位珊瑚礁地質景觀，如一線天、迷人陣等奇景，並承載著豐富的在地文史傳說。近年小琉球積極推動減塑與海洋減碳，鄉公所在維護珍貴地質與綠蠵龜生態前提下，透過公共造產盈餘回饋地方建設與生態保育，打造觀光與生態共好的永續循環。