聯合報一周大7/12~7/18

旅美華僑蔡雲輔駕駛的「華僑精神號」席斯納182─RG型單引擎螺旋槳飛機，19日下午5時46分平安飛抵台北松山機場，完成了2200至3500磅級小飛機橫渡太平洋的壯舉，締創了世界航空史上的新紀錄。

2026-07-19 00:01