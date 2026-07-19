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聯合報一周大7/12~7/18
國內
16日：台積電董事長魏哲家於法說會宣布，加碼投資美國亞利桑那州一千億美元（約新台幣三點二兆元），同時承諾會繼續在台投資。
16日：行政院會通過青安三點○方案，將於八月上路，新增年齡、房價與排富關卡，估最高十六萬人適用。
17日：台北股市開低殺低暴跌二九五三點，創下史上最大跌點，總計約一三五家慘跌停。
國外
12日：荷蘭海牙常設仲裁法院（ＰＣＡ）對菲律賓提出南海仲裁案裁決，今屆滿十周年。菲美日等十四國同日發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力。
13日：美國海軍宣布，將自美東時間十四日下午四時（台灣時間十五日凌晨四時）恢復對伊朗的海上封鎖，屆時所有船隻不得出入伊朗港口。
16日：烏克蘭國會通過總統澤倫斯基提名的四十八歲國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基出任總理。
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