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城鎮韌性演習14縣市斷網 手機半小時僅能通話簡訊

中央社／ 台北18日電
根據新北市政府警察局公告，NCC規劃2026城鎮韌性（防空）演習期間，14縣市將演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。聯合報系資料照
根據新北市政府警察局公告，NCC規劃2026城鎮韌性（防空）演習期間，14縣市將演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境。聯合報系資料照

根據新北市政府警察局公告，NCC規劃2026城鎮韌性（防空）演習期間，14縣市將演練行動網路受阻，僅能使用語音通話與簡訊的情境；苗栗縣、台中市等中部7縣市預計8月10日下午2時30分至3時進行演練；台北市、新北市等北部7縣市為8月13日下午2時30分至3時演習。

根據新北市政府警察局中和分局網站公告內容，根據國家通訊傳播委員會（NCC）規劃，於2026城鎮韌性（防空）演習期間，將演練行動網路受阻，或因啟動災害漫遊及分級限流後，導致行動網路頻寬不足，進而使行動網路降速，僅剩語音通話及簡訊服務的情境。

中部地區演練時間為8月10日下午2時30分至3時，演練縣市包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市等7縣市；北部地區演練時間為8月13日下午2時30分至3時，範圍包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市及宜蘭縣等7縣市。

因應演習期間行動網路受阻，民眾無法即時取得防空避難資訊，有2項注意事項。平時準備面向，手機連結警政署網站防空避難專區、警政服務APP、消防防災e點通APP及新北市iPolice APP查詢，預先截圖並儲存鄰近避難處所資訊，以利斷網時可供查閱；並參考防空避難指引，熟悉避難基本原則及正確防護姿勢觀念。

至於緊急應變部分，演習或緊急狀況發生時，民眾應優先進入地下室或防空疏散避難設施；依循手機預存圖資或現地防空避難標誌引導，並配合警察與民防人員指示避難，如無法即時進入避難處所，可參考「防空避難指引」，依所在情境進行避難。

據了解，NCC預計7月22日正式公告2026城鎮韌性（防空）演習行動網路受阻演練規劃。

城鎮韌性演習 NCC 警政署

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