快訊

致癌油風暴…檢查扣中聯等4公司1.3億房地產 續追不法所得恐向上延燒

美股早盤／陸AI新模型震撼全球 四大指數重挫！費半崩5%陷熊市

聽新聞
0:00 / 0:00

國慶晚會新北辦、焰火落腳台東 侯友宜周日訪東博

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣將承辦今年國慶焰火，消息公布後，地方各界期待再掀一波觀光熱潮。記者尤聰光／攝影
台東縣將承辦今年國慶焰火，消息公布後，地方各界期待再掀一波觀光熱潮。記者尤聰光／攝影

距離雙十國慶不到3個月，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今宣布，今年國慶晚會將由新北市舉辦，國慶焰火則移師台東施放。巧合的是，新北市長侯友宜也預計於本周日前往台東參訪「2026台東博覽會」，兩項消息時間點相當接近，引關注。

立法院表示，國慶晚會及國慶焰火是國慶系列活動的重要亮點，不僅展現台灣多元文化與地方特色，也凝聚全民情感。韓國瑜感謝新北市政府及台東縣政府支持，希望透過中央與地方合作，共同籌辦精彩的國慶系列活動。

其中，國慶晚會由新北市承辦、國慶焰火由台東縣承辦，形成北東分工，也讓台東成為今年雙十國慶的重要舞台之一。消息一出，不少地方觀光業者期待，國慶焰火可望再為台東帶來大量旅遊人潮，帶動住宿、餐飲及交通等觀光商機。

值得注意的是，侯友宜預定19日前往台東，參訪正在舉辦的台東博覽會（東博），此行原以觀摩展覽及地方交流為主。不過，由於行程恰好緊接在韓國瑜宣布國慶晚會、焰火舉辦地之後，也讓外界關注兩地後續是否將針對國慶活動、城市行銷或觀光合作有更多交流。

台東邱姓市民表示，國慶焰火再次來到台東，對地方是件好事，「如果再搭配城市交流，能把更多北部遊客帶到台東，大家都會受惠」。

另有來看熱氣球的方姓遊客說，若國慶期間安排焰火活動，會考慮規畫兩天一夜甚至三天兩夜行程，白天逛景點、晚上看焰火，很有吸引力。

不過，截至目前為止，新北市政府公布的侯友宜訪台行程仍以參訪東博及地方交流為主，並未宣布與國慶活動相關安排；韓國瑜今天也僅宣布國慶晚會及焰火舉辦縣市，相關活動細節仍待後續公布。

國慶 侯友宜 台東

延伸閱讀

韓國瑜宣布 國慶晚會在新北、焰火在台東

中台灣韓國觀光推廣 台中、彰化、南投官方與產業合作網絡

台東「藝起來我家」庭院分享會 18日走進美農村劉家

中職／基哥有愛！陳鏞基台東引退賽進場禮買得到 捐款送愛原棒協

相關新聞

國慶晚會新北辦、焰火落腳台東 侯友宜周日訪東博

距離雙十國慶不到3個月，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今宣布，今年國慶晚會將由新北市舉辦，國慶焰火則移師台東施放。巧合的是，新北市長侯友宜也預計於本周日前往台東參訪「2026台東博覽會」，兩項消息時間點相當接近，引關注。

外交部：泰國等3國續享免簽 這國8月起取消簽證便利

外交部表示，為配合新南向政策並精進新南向國家來台簽證措施，今年4月21日邀集相關機關召開跨部會會議，全面檢視泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽試辦措施，以及交通部觀光署「觀宏專案」團體旅遊電子簽證、內政部移民署「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽等措施執行情形。

韓國瑜宣布 國慶晚會在新北、焰火在台東

距離雙十國慶日還有3個月，慶籌會主委、立法院長韓國瑜今天宣布，國慶晚會及國慶焰火分別於新北市及台東縣舉辦，他由衷感謝慶籌會、新北市政府及台東縣政府的支持與投入，希望透過中央與地方攜手合作，共同為國人籌辦精彩奪目的國慶系列活動。

新竹縣婉拒承辦國慶焰火 縣府：評估後無適合場地

今年國慶焰火原本擬在新竹縣施放，但國慶籌備委員會今天發布，新竹縣政府已婉拒辦理。對此，新竹縣府回應，這兩周密集評估竹東、新豐及竹北等多處觀禮活動場地及焰火施放地點，經整體評估後，認為無一符合相關條件的適當場地，因此向國慶籌備委員會表達婉謝辦理今年國慶焰火活動。

今年國慶焰火恐開天窗？新竹縣府拒辦 慶籌會：再找其他合適地點

2026國慶焰火原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦。不過，國慶籌備委員會今表示，經與新竹縣政府多次場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動，慶籌會對此決定表示感謝與尊重，後續將持續進行其他合適地點的評估作業。

影／成功嶺性別友善廁首曝光！役政司：16中隊都有設、1人申請

成功嶺替代役性別友善廁所首度對外亮相，引起熱議。內政部役政司長沈哲芳說明，成功嶺替代役16個中隊，每一個中隊都有友善住宿寢室、友善盥洗、廁所的安排，至今有1人提出申請使用；沒有提出需求的替代役，也能上友善廁所。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。