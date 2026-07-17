國慶晚會新北辦、焰火落腳台東 侯友宜周日訪東博

距離雙十國慶不到3個月，國慶籌備委員會主委、立法院長韓國瑜今宣布，今年國慶晚會將由新北市舉辦，國慶焰火則移師台東施放。巧合的是，新北市長侯友宜也預計於本周日前往台東參訪「2026台東博覽會」，兩項消息時間點相當接近，引關注。

立法院表示，國慶晚會及國慶焰火是國慶系列活動的重要亮點，不僅展現台灣多元文化與地方特色，也凝聚全民情感。韓國瑜感謝新北市政府及台東縣政府支持，希望透過中央與地方合作，共同籌辦精彩的國慶系列活動。

其中，國慶晚會由新北市承辦、國慶焰火由台東縣承辦，形成北東分工，也讓台東成為今年雙十國慶的重要舞台之一。消息一出，不少地方觀光業者期待，國慶焰火可望再為台東帶來大量旅遊人潮，帶動住宿、餐飲及交通等觀光商機。

值得注意的是，侯友宜預定19日前往台東，參訪正在舉辦的台東博覽會（東博），此行原以觀摩展覽及地方交流為主。不過，由於行程恰好緊接在韓國瑜宣布國慶晚會、焰火舉辦地之後，也讓外界關注兩地後續是否將針對國慶活動、城市行銷或觀光合作有更多交流。

台東邱姓市民表示，國慶焰火再次來到台東，對地方是件好事，「如果再搭配城市交流，能把更多北部遊客帶到台東，大家都會受惠」。

另有來看熱氣球的方姓遊客說，若國慶期間安排焰火活動，會考慮規畫兩天一夜甚至三天兩夜行程，白天逛景點、晚上看焰火，很有吸引力。

不過，截至目前為止，新北市政府公布的侯友宜訪台行程仍以參訪東博及地方交流為主，並未宣布與國慶活動相關安排；韓國瑜今天也僅宣布國慶晚會及焰火舉辦縣市，相關活動細節仍待後續公布。