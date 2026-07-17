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外交部：泰國等3國續享免簽 這國8月起取消簽證便利

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

外交部表示，為配合新南向政策並精進新南向國家來台簽證措施，今年4月21日邀集相關機關召開跨部會會議，全面檢視泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽試辦措施，以及交通部觀光署「觀宏專案」團體旅遊電子簽證、內政部移民署「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽等措施執行情形。

經評估歷年推動成效，各機關決議，自今年8月1日起，延長泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽試辦措施一年，至明年7月31日止。

此外，印度、印尼、越南、緬甸及寮國等5國國民續行「觀宏專案」一年至明年12月31日，並依現行作法持續辦理TAC有條件式免簽措施。

不過，外交部表示，自8月1日起，柬埔寨國民將不再適用TAC有條件式免簽及「觀宏專案」等來台簽證便利措施。

外交部指出，我國自2018年8月起開放柬埔寨國民適用TAC及「觀宏專案」，希望藉由增加雙邊民間交流，促進柬埔寨政府及人民對台灣的了解。但柬埔寨政府長期未以平等互惠方式回應我方善意，且多次公開配合中國發表貶抑我國主權、甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害我國國家尊嚴及人民情感。

外交部表示，另考量近期多起重大跨國詐騙案件與柬埔寨有關，相關發展引發國內高度關注，因此決定停止對柬埔寨適用上述簽證便利措施。

外交部指出，未來擬來台的柬埔寨民眾，均須向我國駐外館處申辦適當簽證；至於是否恢復相關簽證便利措施，將視柬埔寨政府對台政策再行檢討調整。

外交部表示，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，在深化雙邊關係及爭取國際旅客來台的同時，兼顧國境安全及社會治安，並持續與相關國家洽商提升對我簽證待遇，以增進國人旅外便利。

外交部 簽證 泰國

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