外交部：8月1日起 停止柬埔寨來台條件式免簽

外交部今天表示，基於維護國家尊嚴及入出境安全，決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施，未來擬來台的柬國民眾均須向台灣駐外館處申辦適當簽證。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣自2018年8月起開放柬埔寨國民適用「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽，以及「觀宏專案」等簽證便利措施入境台灣，盼藉由增加雙邊民間往來，促進柬埔寨政府與人民對台灣瞭解。

外交部說明，但因為柬國政府長期並未以平等互惠方式回應台灣善意，更屢次公開配合中國發表貶抑台灣主權甚至隱含支持中方武統的不當聲明，損害台灣國家尊嚴及人民情感。

外交部進一步說明，另考量近期諸多跨國重大詐騙案件也與柬埔寨有關，相關負面發展不僅引起台灣各界及民眾高度重視與嚴重關切，因此外交部決定停止對柬國適用上述簽證便利措施。

外交部強調，未來擬來台的柬國民眾均須向台灣駐外館處申辦適當簽證，至於何時恢復相關簽證便利措施，將視柬國政府對台政策再予研議調整。