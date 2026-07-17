外交部：延長試辦泰、汶、菲來台免簽至2027年7月底

外交部今天表示，經邀集相關機關檢視泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施，各機關決議自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年至明年7月31日。

外交部晚間發布新聞稿指出，印度、印尼、越南、緬甸、寮國等5國國民續行「觀宏專案」一年至明年12月31日，並依現行作法持續辦理TAC有條件式免簽證入境措施。但「東南亞國家人民來台先行上網查核」（TAC）有條件式免簽及「觀宏專案」這2項措施，將自今年8月1日起停止適用柬埔寨國民。

外交部指出，為配合「新南向政策」推動，並精進新南向國家國民來台的簽證政策，今年4月21日邀集相關機關召開跨部會會議，針對泰國、汶萊、菲律賓國民來台免簽證試辦措施、交通部觀光署辦理「觀宏專案」團體旅遊電子簽證及內政部移民署辦理「東南亞國家人民來台先行上網查核」有條件式免簽證入境等簽證與入境便捷措施的執行狀況進行全面性檢視。

外交部說明，經評估上述措施歷年推動成效，各機關決議自今年8月1日起，延長試辦泰國、汶萊及菲律賓國民來台免簽證措施一年至明年7月31日；另對印度、印尼、越南、緬甸、寮國等5國國民續行「觀宏專案」一年至明年12月31日，並依現行作法持續辦理TAC有條件式免簽證入境措施。

外交部表示，未來將持續檢視及精進相關簽證政策，盼在深化雙邊關係及爭取國際旅客的同時，兼顧國境安全及社會治安，並將持續進洽相關國家政府實質提升對台灣的簽證待遇，以增進民眾旅外便利。