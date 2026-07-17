韓國瑜宣布 國慶晚會在新北、焰火在台東

距離雙十國慶日還有3個月，慶籌會主委、立法院長韓國瑜今天宣布，國慶晚會及國慶焰火分別於新北市及台東縣舉辦，他由衷感謝慶籌會、新北市政府及台東縣政府的支持與投入，希望透過中央與地方攜手合作，共同為國人籌辦精彩奪目的國慶系列活動。

立法院發出新聞稿指出，國慶晚會及國慶焰火為國慶系列活動的重要亮點，不僅展現台灣多元文化與地方特色，更凝聚全民情感，營造全國共同歡慶國慶的熱鬧氛圍；相信在新北市政府及台東縣政府的全力推動下，將地方特色與國慶元素完美融合，呈現兼具創意與高規格的精彩活動內容。

立法院還指出，慶籌會後續將與新北市政府及台東縣政府持續推進各項籌備細節，同時也熱情邀請全國民眾在國慶期間踴躍參與各項慶祝活動，共同見證國家的重要時刻、共享喜悅，攜手打造全民參與、各界同歡的國慶盛典。