新竹縣婉拒承辦國慶焰火 縣府：評估後無適合場地

今年國慶焰火原本擬在新竹縣施放，但國慶籌備委員會今天發布，新竹縣政府已婉拒辦理。對此，新竹縣府回應，這兩周密集評估竹東、新豐及竹北等多處觀禮活動場地及焰火施放地點，經整體評估後，認為無一符合相關條件的適當場地，因此向國慶籌備委員會表達婉謝辦理今年國慶焰火活動。

新竹縣府表示，感謝國慶籌備委員會對新竹縣的信任，也感謝這段期間同縣府多次共同勘查場地，並就各項辦理條件進行充分討論。縣府自接獲訊息後，於短短兩週內密集完成多次場地會勘，評估竹東、新豐及竹北等多處觀禮活動場地及焰火施放地點，逐一檢視活動腹地、交通動線、人潮疏散、焰火觀賞效果及周邊環境等條件。

經整體評估後，認為目前尚無符合國慶焰火辦理需求之適當場地，因此向國慶籌備委員會表達婉謝辦理今年國慶焰火活動之意。