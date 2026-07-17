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僑委會「僑新聞」改版 徐佳青：接軌國際向世界行銷

中央社／ 台北17日電

僑務委員會的新聞網站今天改版為「僑新聞」，成為全球僑務新聞中心，並與中央社等單位合作，提供最新的台灣動態；僑委會委員長徐佳青表示，僑委會扮演國內與國際的接軌，因此搭建平台讓台灣公共媒體的產出，行銷給全世界。

僑委會下午舉行「僑新聞改版發布會」，將原本的僑務電子報新聞網站改版為「僑新聞」，並與中央社、公視、央廣、文總「新活水」雜誌等單位合作，提供全球僑胞最新的台灣動態以及深度藝文故事。徐佳青、副委員長李姸慧出席，並邀請中央通訊社社長胡婉玲、中央廣播電台副總台長陳鳳瑜、文化總會秘書長李厚慶等人與會。

徐佳青致詞表示，期盼新聞合作單位多產出英文新聞，讓海外僑胞與在全球93所「台灣華語文學習中心」學習華語的國際友人，可以藉此認識台灣，也行銷各單位新聞到全世界；此次僑新聞改版，事實上也是跟國際再一次接軌，讓台灣的公共媒體和文化展演，產出、行銷給全世界。

徐佳青說，僑委會目前全球的新聞志工分為兩組，一組以華語撰寫新聞，另一組以英文撰寫新聞，撰寫英文新聞的志工多是二代僑胞，所以僑委會也開始與國際接軌，走向國際。

督導僑新聞改版的李姸慧指出，僑新聞的版面更加簡潔，內容希望連結新世代，因此英文、影音新聞的比重都加強，也會將新聞重點放在僑界所發生的事情，並透過新聞合作單位將台灣的亮點傳遞給國際，讓世界知道台灣的好。

胡婉玲指出，僑委會服務全球僑民，中央社服務國內外媒體，促進國際認識台灣等，新聞的閱聽者也是一般民眾，中央社與僑委會服務對象是相近的，而中央社現在海外30幾個駐點，與僑委會的駐點有不到一半相同，未來可以相互幫忙、截長補短。

胡婉玲提到，中央社新增許多介面，包括每天中午和晚間都有30分鐘的影音新聞，中央社目前有中、日、英文與印尼文版官網，今年下半年會陸續增加西班牙文與越南文版官網，適逢僑新聞改版可以深化合作，也能幫助僑新聞。

針對僑新聞改版重點，僑務通訊社總編輯羅融介紹，以品牌化視覺呈現，並凸顯全球僑界聲音觀點，目前共有全球28國、256名新聞志工，以及增加影音及英語新聞，服務僑二代、僑三代，並增加文化及人物專題，滿足需求。

僑委會 徐佳青 中央社

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