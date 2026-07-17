快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

今年國慶焰火恐開天窗？新竹縣府拒辦 慶籌會：再找其他合適地點

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
2026國慶焰火秀原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦，但今天慶籌會表示，新竹縣府在沒有適合場地為由婉拒。圖為2025國慶焰火在南投。圖／南投縣政府提供
2026國慶焰火秀原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦，但今天慶籌會表示，新竹縣府在沒有適合場地為由婉拒。圖為2025國慶焰火在南投。圖／南投縣政府提供

2026國慶焰火原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦。不過，國慶籌備委員會今表示，經與新竹縣政府多次場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動，慶籌會對此決定表示感謝與尊重，後續將持續進行其他合適地點的評估作業。

慶籌會表示，國慶焰火為國家年度重要慶典，歷年均依施放場地、觀賞腹地、彈種選擇、消防安全及相關法規等綜合評估，擇定合適的施放地點。今年6月下旬，慶籌會即與新竹縣政府共同會勘縣內多處場地，評估整體辦理條件。

慶籌會指出，經綜合評估後，新竹縣政府考量部分觀賞區僅有單一出入口，對於交通動線及人潮疏散有所限制；另部分觀賞區距離焰火施放區較遠，恐影響整體觀賞效果，最終婉拒承辦。

對此，慶籌會表示，感謝新竹縣政府這段時間的協助與配合，後續將持續評估其他合適的地點，讓國慶焰火活動能精彩呈現。

國慶焰火 國慶 新竹

延伸閱讀

誰卡建設？竹縣府：公所多次變更 竹北公所回「行政效率跟不上」

國3橋下「竹南極限運動場」漏水有解 高公局：9月20日前改善完成

泰山董座劉偉龍致歉！全面停售相關產品、再捐3,000萬元提升食安檢驗

中聯：問題油未改善 暫不復工 泰山再爆兩批問題油

相關新聞

今年國慶焰火恐開天窗？新竹縣府拒辦 慶籌會：再找其他合適地點

2026國慶焰火原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦。不過，國慶籌備委員會今表示，經與新竹縣政府多次場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動，慶籌會對此決定表示感謝與尊重，後續將持續進行其他合適地點的評估作業。

影／成功嶺性別友善廁首曝光！役政司：16中隊都有設、1人申請

成功嶺替代役性別友善廁所首度對外亮相，引起熱議。內政部役政司長沈哲芳說明，成功嶺替代役16個中隊，每一個中隊都有友善住宿寢室、友善盥洗、廁所的安排，至今有1人提出申請使用；沒有提出需求的替代役，也能上友善廁所。

致癌油再爆新批號 卓榮泰道歉「一定追究行政責任」

中聯油脂問題油事件持續延燒，今天又發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰今天表示，行政單位沒辦法在第一時間查處，「我深感抱歉」，也要求檢調速查速辦、嚴查嚴辦，給社會正面回應，也一定會追究行政責任。

圖解台灣無人機產業 5地擁優勢搶經費大餅

行政院預計投入442億元發展無人機產業，但資源放在哪一縣市，引發地方爭搶。台中市長盧秀燕日前喊話要打造台中為無人機重鎮，不過政院提出的評估報告竟指，台中發展無人機恐缺「三晶二軟」，引發藍營立委不滿。國民黨立委黃健豪質疑，「難道嘉義就有三晶二軟嗎？」桃園市政府也說，想爭取中央支持，但中央把重點放在嘉義。

文策院投資審查程序 立委促改革

文化部長李遠月初在立院審預算時表示，未來文策院將逐步減少專案投資，改以投資基金、投資公司等方式分散風險，不過立委柯志恩等人昨在立院教委會提案，認為「專案投資」主要扶植新銳導演及新創、中小型影視製作公司，若僅因某投資案失敗即全面縮減，恐嚴重衝擊中小型製作團隊的發展空間。

歷史上的今天／1956年美軍第七十二艦隊司令交接

1956年7月17日，美國海軍第七艦隊所屬的第七十二機動艦隊新舊任司令交接儀式，在該艦隊泊於基隆港內的旗艦松島號上舉行，儀式簡單隆重，十分鐘即告完成，新任司令狄克生開始指揮第七十二機動艦隊負責巡防台灣海峽任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。