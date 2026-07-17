今年國慶焰火恐開天窗？新竹縣府拒辦 慶籌會：再找其他合適地點

2026國慶焰火原在新竹縣長楊文科證實下，選定由新竹縣承辦。不過，國慶籌備委員會今表示，經與新竹縣政府多次場地勘查後，新竹縣政府經評估活動腹地、交通動線及周邊環境等因素，婉拒辦理今年度國慶焰火活動，慶籌會對此決定表示感謝與尊重，後續將持續進行其他合適地點的評估作業。

慶籌會表示，國慶焰火為國家年度重要慶典，歷年均依施放場地、觀賞腹地、彈種選擇、消防安全及相關法規等綜合評估，擇定合適的施放地點。今年6月下旬，慶籌會即與新竹縣政府共同會勘縣內多處場地，評估整體辦理條件。

慶籌會指出，經綜合評估後，新竹縣政府考量部分觀賞區僅有單一出入口，對於交通動線及人潮疏散有所限制；另部分觀賞區距離焰火施放區較遠，恐影響整體觀賞效果，最終婉拒承辦。

對此，慶籌會表示，感謝新竹縣政府這段時間的協助與配合，後續將持續評估其他合適的地點，讓國慶焰火活動能精彩呈現。