監院促政院推動山域嚮導證照市場化 終結偽自組亂象

監察委員浦忠成等人今天表示，114年度全國山域事故救援通報共計531件，其中自組隊伍占55.85%，反映隱藏大量缺乏專業風險評估能力的「偽自組」商業團，出事便將搜救風險外部化。政院應研議將山域嚮導證照導入市場化等，終結偽自組亂象。

監委浦忠成、賴鼎銘、蕭自佑針對「偽自組」登山團氾濫，衍生山域事故案件居高不下、搜救風險與社會成本外部化等亂象啟動調查，監察院教育及文化委員會昨天通過3人所提的調查報告，促請行政院正視山域事故統計數據的背後警訊。

監委透過新聞稿說明，根據消防署統計，去年度全國山域事故救援通報共計531件、涉及727人，其中多數人獲救但有34人不幸死亡。若以事故主因來看，迷路38.61%、創傷19.40%、墜谷8.10%等為大宗。

另依登山身分類別統計全國山域事故救援通報數，自組隊伍占55.85%、獨自登山21.46%，合計77.31%。監委認為，這項數據反映出當前主流「自組」型態中，隱藏大量缺乏專業風險評估能力「偽自組」商業團，這類團體假借自組名義規避管理責任，一旦出事，便將搜救風險與社會成本外部化，由全民買單。

監委還說，114年山域事故案件統計，50歲至69歲中高齡族群占比最高，約達49%，但是現行「台灣登山申請一站式服務網」卻缺乏針對特定年齡「身體狀況評估」，也無高風險路線的主動式預警提示，且該平台至今未與運動部「合格山域嚮導資料庫」介接，導致民眾無法從平台直接查詢合格山域嚮導資訊。

監委提醒，行政院推動山林開放政策，不能忽視專業治理，宜積極引導山域嚮導機制進入市場化，健全商業登山契約規範，加速審查「山域活動定型化契約」，明確規範商業登山活動宜配置合格嚮導，並研議公告山域嚮導違規名單，同時深化山域嚮導對於高山環境實務訓練、導入國際野外急救標準，建立定期換照複訓制度，以及結合原住民族山林智慧，推動以「部落為主體」的山域共管機制。

監委也呼籲政院研議制定山域專法，盼透過法規與市場機制的雙管齊下，從法制與實務面全面深化「開放山林、責任登山」政策根基，維護台灣山域活動與環境永續發展。