影／成功嶺性別友善廁首曝光！役政司：16中隊都有設、1人申請

成功嶺替代役性別友善廁所首度對外亮相，引起熱議。內政部役政司長沈哲芳說明，成功嶺替代役16個中隊，每一個中隊都有友善住宿寢室、友善盥洗、廁所的安排，至今有1人提出申請使用；沒有提出需求的替代役，也能上友善廁所。

內政部長劉世芳今參與台中成功嶺營區替代役警大警專生結訓典禮，並視察營區性別友善空間與伙食改善。

沈哲芳視察友善廁所。他說明，現階段兵役體位標準，若有性別認同確定者是不會來服役，還是免役體位。若未達標準、或狀況不明顯者，役政司在其服役時，會做個別需求調查，若替代役有特別的需求，役政司會針對其需求，來做個別處理，包括住宿、盥洗都會有友善住宿、廁所。

沈哲芳指出，成功嶺替代役共計有16個中隊，每一個中隊都有友善住宿寢室、友善盥洗、廁所的安排。以友善盥洗、廁所來說，都盥洗室與廁所都有隔間，且盥洗與廁所的門板加長加高，讓隔密性更好。友善住宿也會依其需求，安排到最角落，且最隱密的地方，較不受干擾。如果真的是有特別的需求，需要個別的房間，也會個別安排。

沈哲芳說明，除了友善廁所外，一般廁所也更新，廁所的門板加長加高，沒有提出需求的替代役，也能上友善廁所。