台灣前進籲立院修道交條例 交通罰鍰專用不必等公投

台積電高雄2奈米先進製程P1廠在去年第四季正式進入量產，P2廠衝刺今年底前量產，P3廠也將陸續裝機試產，今年火力全開的楠梓園區3座廠合計約引進3千多名高含金量科技新貴進駐，帶旺楠梓高雄大學特區置產熱，同時也讓所屬的藍田里，以平均所得逾100萬元，晉身成為高雄「百萬里」成員。遠雄建設在大學二十六街、二十三街推出2,432坪大基地預售案「遠雄一靚」，22~36坪2至3房產品，吸引南飄派駐和返鄉工程師等「外來高薪型」，與在地自營商等兩大高所得族群進場，買氣熱絡，帶動高大特區成為北高繼農十六、美術館後崛起中的新富聚落。 相較中科、竹科、南科來說，高雄楠梓是全台灣「唯一市中心有台積電」的區域，半導體廊帶與生活圈零距離疊合，加上政院最新核定國科會在楠梓園區籌畫的P6廠擴產計畫，可預見未來高所得的科技新貴與置產族需求將持續湧入高大特區。高大特區指標案「遠雄一靚」近期預售成交均價約落在每坪42.58萬元，高樓層戶別實登達47~50萬元，若依照今年地政局第一季在高大特區一筆千坪土地標售吸引3搶1的熱度，最終溢價20%以每坪88.2萬元脫標，換算下來未來推案開價「見6」的地段價值增長紅利可期。 在農十六、

2026-07-17 00:00