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台灣前進籲立院修道交條例 交通罰鍰專用不必等公投
台灣前進陣線今天說，近10年全國交通違規舉發量暴增近6成，交通事故死亡人數卻降不下來；每年逾200億元交通罰鍰卻未換來更安全的道路，呼籲立法院立即修正道交條例，將罰鍰專款專用於道路安全，不必再等年底公投。
民眾黨立法院黨團6月26日在立法院會提出公投提案，擬將交通違規罰鍰收入「全數」用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸。依朝野黨團共識，該提案逕付二讀，交付黨團協商。
「台灣前進陣線」上午舉行記者會。台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，近10年交通違規舉發量增近6成，但每年仍逾2800人死於交通事故；全國交通罰鍰逾新台幣200億元，75%分給地方，法律只要求地方至少提撥12%用於交通執法與安全。
吳欣岱表示，她雖認同公投「罰款全數用於交通安全」的出發點，但立法院現在就能修正「道路交通管理處罰條例」，明定罰鍰應全數用於改善道路交通安全，行政部門也可同步修改分配運用辦法，一次把提撥比例、用途、工程最低占比與公開監督講清楚。
台灣前進陣線呼籲，朝野各黨不必等公投結果，這會期就能把道交條例修法排進議程。
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