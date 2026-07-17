文策院投資審查程序 立委促改革

文化部長李遠月初在立院審預算時表示，未來文策院將逐步減少專案投資，改以投資基金、投資公司等方式分散風險，不過立委柯志恩等人昨在立院教委會提案，認為「專案投資」主要扶植新銳導演及新創、中小型影視製作公司，若僅因某投資案失敗即全面縮減，恐嚴重衝擊中小型製作團隊的發展空間。

對此，文策院董事長王時思表示，目前文策院可以做的是把投資的策略做更透明的說明，並說明判斷標準。

實際上，文策院過去執行國發基金投資多部影視作品，卻屢遭立委質疑評審標準、投資退場機制與財務績效不明，要求終結蓋牌文化。

提案指出，文策院投資問題癥結並非個別電影之成敗，而是在於文策院整體投資決策是否具備專業性、公正性與透明性、以及是否建立公平之審查機制。希望文化部停止以「減少專案投資」作為改革手段，而是針對投資決策、審查程序、資訊公開及績效課責等制度提出具體改革方案。

王時思表示，文策院的改革方向並非要「減少專案投資」，而是檢討投資的理由。她以慘賠的國片「功夫」為例，它是一個視覺特效、跨國合作與動作特技旗艦型的動作片，決定投資的當下是樂觀的。

王時思指出，「更透明的說明」指的是將投資的理由做更清楚的呈現。例如在財務規畫上對於團隊過去實績、該案投報率、財報合理性、作品市場性、國際平台預售、ＩＰ延伸效益等的實際評估標準做出更清楚的說明。她表示，這並非針對個案說明，而是說清楚投資審議的整體標準。