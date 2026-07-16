台糖撤回吳乃仁管收後首次協商 1.8億債務還款計畫未談妥

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8千萬元，16日雙方首度進行債務協商，不過，針對還款計畫並未達成共識，將另外擇期再協商。

吳乃仁因台糖售地弊案而遭判刑入獄，但2015年出獄後面臨台糖的求償，因吳乃仁遲未還錢，台糖今年6月11日向法院聲請管收吳乃仁獲准，當天即管收，吳乃仁隨後提出抗告，在庭審期間，吳的委任律師向台糖表示，願意在7月20日前協商還錢，台糖考量持續管收對追回債款並無實質助益，因此撤回管收聲請。

雙方16日進行首次協調，據了解，台糖除委任律師外，還派出法務、財務單位為協商代表，台糖表達請對方儘速清償債權的立場，雙方同意近期內會繼續進行協商，台糖希望可以儘早完成還款協議，延遲對吳乃仁不利，因未償還期間會持續計息。

外界質疑，吳乃仁被管收起來都不還錢了，現在放出來怎麼可能還還錢？面對質疑，台糖日前曾發布聲明表示，台糖會緊盯還款計畫進務，務必維護公司權益。