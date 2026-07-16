快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

台糖撤回吳乃仁管收後首次協商 1.8億債務還款計畫未談妥

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
吳乃仁還款計畫16日首次協商，但未與債權人台糖達成共識，將擇期再協商。聯合報系資料照
吳乃仁還款計畫16日首次協商，但未與債權人台糖達成共識，將擇期再協商。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8千萬元，16日雙方首度進行債務協商，不過，針對還款計畫並未達成共識，將另外擇期再協商。

吳乃仁因台糖售地弊案而遭判刑入獄，但2015年出獄後面臨台糖的求償，因吳乃仁遲未還錢，台糖今年6月11日向法院聲請管收吳乃仁獲准，當天即管收，吳乃仁隨後提出抗告，在庭審期間，吳的委任律師向台糖表示，願意在7月20日前協商還錢，台糖考量持續管收對追回債款並無實質助益，因此撤回管收聲請。

雙方16日進行首次協調，據了解，台糖除委任律師外，還派出法務、財務單位為協商代表，台糖表達請對方儘速清償債權的立場，雙方同意近期內會繼續進行協商，台糖希望可以儘早完成還款協議，延遲對吳乃仁不利，因未償還期間會持續計息。

外界質疑，吳乃仁被管收起來都不還錢了，現在放出來怎麼可能還還錢？面對質疑，台糖日前曾發布聲明表示，台糖會緊盯還款計畫進務，務必維護公司權益。

債務 台糖 吳乃仁

延伸閱讀

吳乃仁欠款明協商 王鴻薇：台糖若無說明還款時程將告發背信

台糖預防性下架逾2千萬噸油 若24日檢驗合格恢復出貨

千億用油版圖將重整！餐飲業搶油 大統益迎轉單

高慧君反擊欠債指控！爆對方稱男友養小鬼還要她扛「神降旨70萬」

相關新聞

台糖撤回吳乃仁管收後首次協商 1.8億債務還款計畫未談妥

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8千萬元，16日雙方首度進行債務協商，不過，針對還款計畫並未達成共識，將另外擇期再協商。

蔡其昌26日紐約大都會台灣日開球 將拜會MLB主席深化台美交流

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日將於26日舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。蔡其昌今天表示，返台前預計與M...

青安3.0上路 財政部次長阮清華：幫助年輕人購屋

行政院今（16）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款3.0」（青安3.0），將自8月1日起正式上路，新增年齡、所得及房價等資格限制，並依婚育狀況提高貸款額度。財政部政務次長阮清華表示，新制目的在於將有限資源留給真正有自住需求的首購族，同時兼顧風險控管，預估約有15.7萬至16萬人符合新制資格。

龍迷指定收藏！《Run & Roar 奔龍而上》募資啟動 限時 35 折

中華職棒人氣球隊「味全龍」近日再添隊史第 6 座季冠軍，全力朝總冠軍邁進！在衝刺歷史新篇章的關鍵時刻，背後那些奠定紅潮傳奇的光榮軌跡，都將完整收錄於今日在嘖嘖正式上線的《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊中！

學者：政府仰賴新青安及租金補貼 恐讓青年高點買房背一輩子債

行政院會今天通過「青安3.0」方案，學者表示，民進黨政府長期依賴新青安貸款、租金補貼等需求面工具，不僅沒有降低房價與租金，反而替建商與房東撐住房市價格，新青安製造青年買得起房的假象，實際上可能讓青年買在高點，然而卻要背上一輩子債務。

北市幼兒園爆虐童...蔣萬安下令從嚴從速從重裁處：月底完成調查

台北市一間連鎖幼兒園爆出虐童案，有家長指控，兩名教保員對二到四歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪。台北市長蔣萬安今天下午赴議會備詢，媒體問蔣，身為三寶爸，台北市又爆出虐童案，蔣說，後續一定會最快速度，也就是這個月底完成一切調查，市府一切一定是從嚴、從速、從重來裁處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。