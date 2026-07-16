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蔡其昌26日紐約大都會台灣日開球 將拜會MLB主席深化台美交流

中央社／ 台北16日電
第22屆大都會台灣日將於26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。中央社
第22屆大都會台灣日將於26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。中央社

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日將於26日舉行，中華職棒大聯盟會長蔡其昌等人將擔任開球嘉賓。蔡其昌今天表示，返台前預計與MLB主席曼佛瑞德見面，討論如何讓兩國的棒球發展更加緊密連結，也希望爭取讓台灣有更多參與經典賽的機會。

第22屆大都會台灣日將於26日在大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，大都會隊將出戰洛杉磯道奇隊。主辦機構紐約台灣商會、紐澤西台灣商會及紐約台灣青商會表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Kjell Lindgren）與蔡其昌將擔任「雙主投」開球嘉賓。

蔡其昌今天受訪表示，這次受邀前往紐約大都會台灣日擔任開球嘉賓，預計27日搭機返台前，將與大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）見面。

蔡其昌說，曼佛瑞德多次邀請他赴美，但礙於時間因素無法成行，這次有機會與曼佛瑞德見面，「我會把會長的工作一併執行完成」，包括如何讓台灣與美國棒球可以更加緊密連結，例如台美職業棒球交流、球迷敲碗許久的大聯盟海外例行賽是否有機會在台灣舉辦，以及與國家隊進行交流賽等。

蔡其昌表示，對於大聯盟主辦的世界棒球經典賽（WBC），他也會積極爭取，希望讓台灣有更多的參與機會，也將參觀大聯盟位於紐約的即時重播觀看中心。此外，若時間許可，他會訪視在美國打拚的台灣棒球選手，給他們加油打氣。

蔡其昌 MLB 大都會

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