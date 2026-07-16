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青安3.0上路 財政部次長阮清華：幫助年輕人購屋

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
青安3.0將自8月1日起正式上路，新增年齡、所得及房價等資格限制，並依婚育狀況提高貸款額度。財政部政務次長阮清華（右），國庫署長陳柏誠說明政策內容。記者藍鈞達／攝影
青安3.0將自8月1日起正式上路，新增年齡、所得及房價等資格限制，並依婚育狀況提高貸款額度。財政部政務次長阮清華（右），國庫署長陳柏誠說明政策內容。記者藍鈞達／攝影

行政院今（16）日拍板「青年安心成家購屋優惠貸款3.0」（青安3.0），將自8月1日起正式上路，新增年齡、所得及房價等資格限制，並依婚育狀況提高貸款額度。財政部政務次長阮清華表示，新制目的在於將有限資源留給真正有自住需求的首購族，同時兼顧風險控管，預估約有15.7萬至16萬人符合新制資格。

阮清華表示，青安2.0推出時，當時房市本來就處於上升階段，房價從南部一路往北延燒；但目前市場環境不同，央行信用管制仍持續實施，「這是關鍵的部分」，此外，內政部也將持續針對市場失序行為嚴加查辦，因此評估青安3.0對房市造成明顯波動的可能性較低。

阮清華表示，青安3.0新增本人年所得不得超過200萬元、申貸時未滿50歲，以及房屋總價限制等條件。其中，年齡門檻並非隨意訂定，而是考量國人晚婚、晚生趨勢，若限制過低，恐使不少育有未成年子女的家庭無法申貸。

外界關注年所得200萬元的排富標準如何訂定，阮清華指出，財政部是依據主計總處家庭收支調查推估，考量家庭平均消費、儲蓄及房貸支出不宜超過所得三分之一，合理所得約落在174萬元，因此最終採取200萬元作為門檻，希望讓政策資源更集中於真正有需求的青年家庭。

此外，一般首購最高1000萬元，新婚兩年內家庭提高至1200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1500萬元，希望兼顧青年購屋與婚育政策目標。

青安3.0 青安 阮清華 財政部 內政部

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