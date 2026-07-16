龍迷指定收藏！《Run & Roar 奔龍而上》募資啟動 限時 35 折
中華職棒人氣球隊「味全龍」近日再添隊史第 6 座季冠軍，全力朝總冠軍邁進！在衝刺歷史新篇章的關鍵時刻，背後那些奠定紅潮傳奇的光榮軌跡，都將完整收錄於今日在嘖嘖正式上線的《Run & Roar 奔龍而上》紀實冊中！
不僅有現役球員與小龍女的獨家專訪，更嚴選傳奇老球員報導，並運用歷史報紙重現三連霸等經典瞬間。限時 35 折優惠熱烈收藏中，號召龍迷第一時間支持，共同珍藏這段一起跑、一起吼的光榮歲月！
募資連結→ https://www.zeczec.com/projects/RunRoarbaseballbook?r=b40d41fbf5
回響熱烈：問卷解密龍迷心聲，就是喜歡有厚度的紀實冊
在募資前期的問卷調查中，收到了來自各世代龍迷的真情告白，其中高達半數以上的讀者表示：「就是喜歡有厚度的紀實冊，龍迷必收！」
問卷中也看見了跨世代球迷的回憶，有老龍迷打算將這本書作為自己的 40 歲生日禮，同時當作孩子的國小畢業禮物；也有媽媽透露，女兒下半季指名要到天母球場報到，一睹吉力吉撈・鞏冠與李多慧姐姐的風采！
直擊現役主力真心話 延續不同世代的奔馳信念
《Run & Roar 奔龍而上》不僅呈現現任總教練葉君璋如何帶領這支重組球隊一步步進化、在不同世代中擦亮龍隊招牌，更用細緻的筆觸，直擊「大師兄」林智勝完成 305 轟神話的心路歷程。此外，吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、郭天信等中流砥柱，也都在訪談中敞開心扉，吐露面對高壓賽事與生涯轉折時，內心最真摯的感受與信念。
嚴選傳奇名將珍貴報導 經典紅色王朝光榮再現
除了現役龍將的拼勁，那些曾在台灣棒球史上留下經典身影的「神龍」，也是不可或缺的靈魂。團隊精選徐生明、陳金茂、羅世幸、黃煚隆等昔日名將的報導，用最珍貴的歷史新聞檔案，帶領不同世代球迷一同重溫當年老龍將們在場上的英姿。這不僅是對前輩的致敬，更是龍隊精神傳承的最佳見證。
走入應援看台 與小龍女共同感受萬人齊吼的震撼
球場上最震撼的紅色浪潮，來自看台上下萬人一心的吶喊。《Run & Roar 奔龍而上》特別邀請應援團長勛雞、Dragon Beauties 小龍女琪琪與李多慧現身說法，公開加油歌曲與應援舞蹈從零到有的編排秘辛，更收錄了他們身為「節奏引路人」的真實心聲。
限時加碼跨界大禮包 贊助再抽親筆簽名球
《Run & Roar 奔龍而上》募資計畫現正於嘖嘖平台火熱進行中。凡參與募資的球迷，皆可獲得專屬的跨界超值大禮包，含味全龍商城電子折價券 200 元、緯來APP一個月免費觀看資格等，更有機會抽中極具收藏價值的「球員親筆簽名球」。
這是一份獻給龍迷的最佳禮物，在衝刺總冠軍的關鍵時刻，邀請你立即收藏，將這份跨世代的光榮故事永久封存！
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