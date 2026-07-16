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學者：政府仰賴新青安及租金補貼 恐讓青年高點買房背一輩子債

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨政策會今天舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，邀請民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲等人出席。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨政策會今天舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，邀請民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲等人出席。圖／台灣民眾黨提供

行政院會今天通過「青安3.0」方案，學者表示，民進黨政府長期依賴新青安貸款、租金補貼等需求面工具，不僅沒有降低房價與租金，反而替建商與房東撐住房市價格，新青安製造青年買得起房的假象，實際上可能讓青年買在高點，然而卻要背上一輩子債務。

行政院會今天通過「青安3.0」方案，新增年齡、房價及排富門檻，利息補貼也將階段性退場。民眾黨政策會上午舉辦「716三周年：居住正義未完待續」論壇，邀請民眾黨主席黃國昌、民眾黨前主席柯文哲等人出席。

柯文哲表示，居住正義不能只有停留在口號，而是要用結果檢驗政策成效，「時間是檢驗真理的唯一標準」，政府當年提出社會住宅、囤房稅與租金補貼等政策，然而三年過去問題並未真正解決。未來要推動居住正義，首先就是社會住宅必須設定明確目標，誠實面對「已開工幾戶、完工幾戶」兩個關鍵數字，不能用大內宣模糊進度。

柯文哲指出，囤房稅無法讓空屋釋出、空屋比例仍持續升高，那就代表制度必須重新檢討；租金補貼無法真正減輕租屋族壓力，也就應該找出更有效的方法。居住正義不可能一天完成，政府必須把目標列出來，找到方法後認真執行，「社會住宅就是設定目標，咬緊牙關往前蓋。」

柯文哲也說，民眾黨將會持續從社會住宅、囤房稅與租屋制度等改革著手，希望政策不再只是口號，能夠真正回應人民住得起、租得穩的需求。

黃國昌表示，民眾黨過去在立法院推動20%婚育宅入法、社會住宅登記平台入法，同時提出囤房稅、租屋市場透明化、社宅輪候制等改革方向。針對租屋黑市問題，民眾黨也將推動租屋資訊透明化，從包租代管擴大到整體租屋市場，讓租屋族權益真正被看見。

黃國昌說，地方治理同樣是居住正義的重要戰場，民眾黨將結合2026年共同政見，推動打破租屋黑市、補助租賃契約公證費、加速興辦社會住宅、落實社宅輪候制、公有地只租不賣，還有透過容積獎勵鼓勵興辦社宅等政策，「居住正義還沒有真正實現，但是改革的腳步不能停，民眾黨會從中央到地方，把該做的事情繼續做下去。」

台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，台灣房市長期存在房屋持有成本過低、囤房空屋嚴重及短期炒作獲利等問題，民進黨政府多年來始終抓錯重點，只有處理短期交易，不願意碰觸囤房者的持有成本，「民進黨政府的政策，就是靠選舉才會逼鬼去推磨。」

黃耀輝指出，民進黨政府長期依賴新青安貸款、租金補貼等需求面工具，不僅沒有降低房價與租金，反而替建商與房東撐住房市價格，其中新青安透過低利率、寬限期及40年房貸，製造青年買得起房的假象，實際上可能讓青年買在高點，然而卻要背上一輩子債務，「40歲開始貸款，到了80歲還在還房貸，變成房奴。」

黃耀輝說，政府應該增加住宅供給、落實社會住宅興建的承諾，並且透過囤房重稅逼出空屋，同時檢討土地增值稅、房地合一稅等規定，依照公益性、穩定性及誠實納稅程度提供合理優惠，如此才能讓房東放心租、房客安心住，真正解決青年租不起、租不到，還有租不好的困境。

青安3.0 新青安 租金補貼

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