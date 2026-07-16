推廣榮民「安心御老平台」 賴總統請衛福部提供全國民眾

賴清德總統16日出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」。他表示，「安心御老平台」整合榮民服務、醫療服務、案主及家屬等資源，盼各榮民醫院能與地方政府合作，也提供其他病患利用此平台相關服務，請衛福部利用此平台進一步推廣至全國有需要的民眾。

賴總統致詞指出，兩年前他在總統府頒發「總統盃黑客松」卓越團體獎予退輔會團隊，「安心御老隊」獲獎後，他曾向嚴主委表示，這麼成功的平台，不應只是展示成果，更應真正落實在榮民照顧工作上。沒想到短短兩年時間，「安心御老平台」就已建置完成，而且功能比當初獲獎時更加擴大。

賴總統提到，「安心御老平台」整合榮民服務、醫療服務、案主及家屬等資源。上線啟用後，在醫療服務方面新增多項功能，包括居家生理監測，可提供醫療人員及時診斷，同時具備遠距醫療及轉診等功能。

此外，平台也納入地方政府資源，包括衛政、社政及民政等，並結合社區公益團體、里長、鄰長等，使功能更強大，他要表達高度肯定。未來平台啟用後會在全國各榮家實施，這是一項劃時代的服務，可說是「榮民到哪裡、服務到哪裡，安心就到哪裡」。

賴總統表示，提升榮民照護服務背後具有幾項重要意義。首先，是將對榮民的服務全面智慧化升級；其次，未來針對有服務需求的榮民，提供最及時、最全面、最符合實際需要的協助，並由團隊共同投入服務。第三，也代表政府對榮民的尊重。

他說，目前「安心御老平台」服務對象主要是榮民，並搭配榮民之家的服務。然而，幾十年來榮民醫院表現良好，就醫者也包括許多一般民眾。因此，他希望各榮民醫院能與地方政府合作，也提供其他病患利用此平台相關服務，請衛福部利用此平台進一步推廣至全國有需要的民眾。

賴總統談到，今年已經過了一半，期盼立法院盡速完成預算審議。日前巴威颱風來襲，在總預算尚未通過的情況之下，相關災害的急救經費及預備金都無法動用；去年或今年3月通過的長期治水計畫等經費，也無法支應緊急救災所需。因此，他再次呼籲立法院盡速通過中央政府總預算案。

他強調，身為三軍統帥，一定會好好照顧所有退役官兵，尤其現在面臨中國對台灣的文攻武嚇、統戰滲透，以及透過法律壓迫台灣，希望大家可以團結一致。他也指，不能因為台灣不想被共產黨統治、不想被併吞，就將台灣視為台海問題的製造者。