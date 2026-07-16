聽新聞
0:00 / 0:00
北市幼兒園爆虐童...蔣萬安下令從嚴從速從重裁處：月底完成調查
台北市一間連鎖幼兒園爆出虐童案，有家長指控，兩名教保員對二到四歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪。台北市長蔣萬安今天下午赴議會備詢，媒體問蔣，身為三寶爸，台北市又爆出虐童案，蔣說，後續一定會最快速度，也就是這個月底完成一切調查，市府一切一定是從嚴、從速、從重來裁處。
蔣萬安今天受訪表示，他再次強調，台北市政府對於一切不當對待是零容忍，這樣的態度和立場是一致。
蔣說，市府即刻對包括疑似虐童行為的老師，包括負責人、幼兒園等各個違規態樣即刻從重裁處；二方面，市府一定和孩子、家長站在一起，所以現在即刻主動提供專用場地、一切設備，提供給家長觀看所有的監視錄影帶。
蔣說，市府也提供專業律師提供法律諮詢，還有社工提供一切諮詢服務；另外，市府也提供一切包括如果需要轉園安置的需求跟資訊。
蔣說，後續一定會最快速度，也就是這個月底，完成一切調查，後續也要依照相關監視影帶及外部委員的調查小組，來進行情節的認定，而且一切一定是從嚴、從速、從重來裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。