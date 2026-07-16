財政部：青安3.0加強風險控管 適用範圍最多16萬人

青安3.0方案預計8月1日上路，新增年齡、房價、排富門檻，利息補貼也將階段性退場，但維持5年寬限期。財政部次長阮清華今天說，新方案年齡加上核貸年限為80年，主要是考量風險管控與還款能力，整體加強控管，不計算申貸意願的話，適用範圍估計最多達16萬人。

行政院會今天通過「青安3.0」方案，將於8月1日上路。方案共新增3要求，包含一，申貸人須未滿50歲，且申貸年齡加上核貸年限必須在80年以下；二，房屋購買總價限制因地制宜，台北市最高為新台幣3500萬元，新北市與新竹縣市為2500萬元，其他縣市則是2000萬元；三，排富門檻部分，借款人個人年所得總額不得超過200萬元作為貸款資格條件。

此外，方案為挺婚育，放寬新婚2年內家庭、婚育家庭的貸款上限為1200萬元及1500萬元；至於利息補貼則將階段性退場。行政院長卓榮泰在行政院會中指示，青安3.0維持限貸一生一次、自住切結、貸前徵審、貸後加強管理等要求，也請財政部督導公股銀行積極辦理。

對於3.0調整方向，阮清華在院會後記者會說明，過去青安政策對申貸人所得沒有限制，這次希望把資源用在必要處，因此要求本人年所得不超過200萬元，同時提出房價總額限制，至於年齡限制為不得超過50歲，主要是因社會形態改變，民眾購屋期程延後且晚婚，年齡要求設置過低的話將導致很多育有未成年子女的家庭無法核貸。

至於申貸年齡加上核貸年限必須在80年以下，阮清華表示，這主要是考量風險管控與還款能力，整體加強控管，且會要求行庫在評估核貸時，必須試算每個月繳付金額給申貸人，讓申貸人確定財力足以負擔。

根據財政部資料，青安政策自民國99年至今，累積戶數51萬餘戶、累積撥貸金額約2.7兆元，單看新青安（青安2.0）則為17萬餘戶、1.3兆元左右。青安3.0的潛在受惠人數，阮清華說以2.0受惠人數推估，估計適用範圍達15.7萬至16萬人之間。

媒體關注年收入200萬的排富門檻是以何條件設定，阮清華說，主要是根據主計總處113年家庭收支調查報告來推算，當年消費支出每家戶每年為88.87萬元、儲蓄27.6萬元，加以購屋負擔不該超過所得的1/3，因此經合理推估後，所得標準應該是落在174萬餘元，後來則取整數，明定不能超過200萬元。

此外，媒體詢問，目前房市交易降溫、貸款環境緊縮，青安3.0對市場刺激效果有限，中央銀行何時會鬆綁信用管制，行政院發言人李慧芝表示，央行將滾動式檢討，且央行是獨立機關會適時對外說明。