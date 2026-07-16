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影／行政院通過新青安3.0方案 以4大面向推動

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，將於8月1日起實施，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。記者邱德祥／攝影
行政院發言人李慧芝在院會後記者會表示，將於8月1日起實施，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。記者邱德祥／攝影

行政院今天通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，卓榮泰院長裁示備查，將於8月1日起實施，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。

行政院表示政府自99年12月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」政策，到112年8月實施青安2.0，截至今年6月底，已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約有17萬戶。 隨著青安2.0即將在本月底屆滿，並為配合「台灣人口對策新戰略」，擴大支持婚育家庭購屋，財政部汲取青安1.0與2.0的經驗，將於8月1日起實施青安3.0政策，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。

行政院今天通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，發言人李慧芝（左三）主持院會後記者會，勞動部長洪申翰（右三）、內政部次長董建宏（左二）、財政部次長阮清華（右二）、農業部次長胡忠一（左一）、衛福部次長林靜儀（右一）出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，發言人李慧芝（左三）主持院會後記者會，勞動部長洪申翰（右三）、內政部次長董建宏（左二）、財政部次長阮清華（右二）、農業部次長胡忠一（左一）、衛福部次長林靜儀（右一）出席。記者邱德祥／攝影

行政院 卓榮泰 財政部

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