影／行政院通過新青安3.0方案 以4大面向推動

行政院今天通過「青年安心成家購屋優惠貸款3.0方案」，卓榮泰院長裁示備查，將於8月1日起實施，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。

行政院表示政府自99年12月起推動「青年安心成家購屋優惠貸款」政策，到112年8月實施青安2.0，截至今年6月底，已協助超過51萬戶無自有住宅者購屋，其中青安2.0約有17萬戶。 隨著青安2.0即將在本月底屆滿，並為配合「台灣人口對策新戰略」，擴大支持婚育家庭購屋，財政部汲取青安1.0與2.0的經驗，將於8月1日起實施青安3.0政策，並以「減輕負擔」、「快樂婚育」、「精準對象」、「完善機制」四大面向推動。