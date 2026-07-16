颱風假惹議是否修法 政院：現行停班停課標準明確

巴威颱風期間，部分縣市無風雨但停班停課，引發爭議，未來是否修法縮減地方首長裁量權，行政院今天表示，現行停班停課機制已有明確且客觀標準，中央氣象署也提供最新風雨預報資訊，與地方政府保持密切聯繫，相信地方政府都會依據相關標準裁量。

行政院召開院會後記者會，媒體詢問，7月10日部分縣市無風無雨卻放颱風假，外界擔心濫放颱風假成為慣例，行政院是否考慮修訂天然災害停止上班及上課作業辦法，建立更透明、客觀的標準，減少地方政府裁量空間，避免政治因素影響停班停課決策。

行政院發言人李慧芝表示，依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第4條及第9條規定，停班停課發布有非常明確且客觀的標準。

李慧芝指出，中央氣象署會定時將颱風警報及風雨預報資訊提供各縣市政府及災害應變中心等相關單位，也會與各縣市政府保持密切聯繫，透過視訊會議提供最新颱風動態及風雨預報資料，供地方政府作為決策參考。

她表示，各地方政府因地制宜，就共同生活圈協調聯繫，做為是否停止上班上課的根據。現行停班停課制度已行之有年，相信地方政府都會依據相關標準進行裁量。