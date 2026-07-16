政院拍板調高勞保農保健保行政補助 116年實施

行政院長卓榮泰今天拍板，自116年1月1日起，提高職業工會及農漁會辦理勞保、農保及健保行政事務費補助；其中，勞保及職災保險行政事務費部分由現行每人每月14元調增至16元；農民健康保險部分由現行每人每年28元，調增至32元。

行政院今天召開院會，卓榮泰聽取「提高補助職業工會及農漁會辦理勞保、農保、健保行政事務費用」報告，並裁示准予備查。

卓榮泰表示，社會保險是社會安全制度中最重要的一環，近年隨著消費者物價指數變化，以及最低工資逐年成長，職業工會、農會及漁會辦理保險的行政成本也隨之增加。為合理反映成本，鼓勵提升服務品質，勞動部、農業部及衛福部針對職業工會、農會及漁會辦理勞保、農保、健保的行政事務費用將提高補助，並自116年1月1日起實施。

卓榮泰說，職業工會、農會及漁會是政府照顧基層農漁民及勞工的重要夥伴，政府將全力相挺，116年中央政府概算正辦理籌編作業，也希望未來立法院能支持，協助減輕工會、農漁會辦理保險業務成本，協助社會保險穩健運作，發揮整體服務效能。

勞動部表示，規劃自116年1月1日起，將「參加勞工保險者」的行政事務費補助金額，由現行14元調增2元至16元，「僅參加勞工職業災害保險者」由3元調增1元至4元；總年增經費為5001萬元。

勞動部指出，這次調整可適時反映辦理勞保及職災保險業務成本，也有助鼓勵工、漁會提升會務人員待遇，持續協助催收保費，維護被保險人權益。

農業部表示，截至114年底，農保被保險人數計82萬8204人。基於衡平原則，農會辦理農保行政事務費也將同步調整，由現行每人每年28元提高至32元，預計全國287家辦理農保業務的基層農會受惠。

衛福部表示，全國職業工會、農會及漁會為全民健保制度的重要合作夥伴，長期協助約500餘萬名被保險人及其眷屬辦理投保、退保、資料異動、保費收繳及政策宣導等業務，對維護民眾健保權益及健保制度穩定運作貢獻良多。

衛福部說，健保行政事務費補助也將提高，職業工會、農會及漁會的人事行政費，由現行每名保險對象每月10元提高至12元；另外，農會及漁會將比照職業工會新增郵電費補助，每名已繳納健保費的被保險人每月補助17.5元。預估總共增加經費約3.77億元，讓4372家職業工會、農會及漁會受惠。