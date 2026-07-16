花蓮萬里溪堰塞湖估明早8時溢流 卓揆令：撤離時間抓準 人不得遺漏

花蓮萬里溪堰塞湖差1公尺蓄滿，預計明天上午8時溢流。行政院長卓榮泰指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，善用科技設備掌握時機，溢流之前也要抓準疏散撤離時間點，並確保交通運輸、物資運補及通訊系統通暢。

農業部次長胡忠一指出，7月16日上午8時，萬里溪堰塞湖溢流高為1086公尺，距離滿溢點僅剩1公尺；目前蓄水量約492萬7700噸，已達到510萬噸滿水位容量的96.6%，只剩下17點多萬公噸就會滿溢；以過去24小時的注水量15.47萬噸，以及累積雨量3.1毫米推算，預計7月17日上午8點左右將開始溢流，若降雨增加可能提早。

胡忠一表示，距離堰塞湖到下游沖刷地區約28公里，速度相當快，若整個潰決，屆時將有逾400萬噸的水和土石形成泥流往下沖刷，假使是穩定溢流，也許不會潰堤也不一定。

胡忠一說，目前堰塞湖仍是黃色警戒，已預先規勸下游保全戶到收容所或依親，若達紅色警戒則會強制疏散；考量明日凌晨2時可能達到緊急撤離標準，應變中心預計今天下午3時，可能由指揮官季連成發布「紅色警戒」，疏散範圍為萬榮鄉2個村與鳳林鎮6個里，共213位居民，其中60位將安置於收容所、153位依親。

對於，卓榮泰做出三點提示，第一，相關部會務必跟縣市政府還有鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備來掌握堰塞湖的實際狀況，把握時間提前做好因應。

卓榮泰表示，第二，在堰塞湖溢流之前，疏散撤離的時間點要抓準，提前作業，人數要精準掌握，不得遺漏。而關於安置，不論是收容或是依親，人數、地點都要確實的掌握，並且滿足民眾生活照顧的需求。第三，並確保交通運輸的順暢，包括物資運補及通訊系統通暢。