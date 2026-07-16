萬里溪堰塞湖估明上午8時溢流　卓榮泰指示提前因應

花蓮縣萬里溪堰塞湖差1公尺蓄滿，預計明天上午8時溢流。行政院長卓榮泰指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備掌握時機狀況，把握時間提前因應。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中表示，萬里溪堰塞湖蓄水容量達96.6%，目前是黃色警戒，但須提前因應。

卓榮泰提醒，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備掌握時機狀況，把握時間提前做好因應。

第二，卓榮泰說，在溢流之前，疏散撤離的時間點必須抓準且提前作業，人數也須精準掌握，不得遺漏，無論收容或是依親等安置，人數、地點都要確實掌握，且滿足民眾生活照顧需求。

三，卓榮泰要求，交通運輸、物資運補還有通訊都得通暢，必須有完整規劃。

農業部次長胡忠一在院會後記者會補充說明，根據今天上午8時數據，萬里溪堰塞湖剩下1公尺可能就會溢流沖刷，水量部分根據水位計回傳資料，目前水量492萬噸，約為滿水位的96.6%，估計明天上午8時會開始溢流。

胡忠一說，行政院政務委員季連成已經進駐中央災害應變中心，由於估計明天凌晨2時就會達到緊急撤離標準，但為顧及因應準備時間，今天下午3時就會針對萬里溪堰塞湖發出紅色警戒。