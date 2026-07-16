快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

萬里溪堰塞湖估明上午8時溢流　卓榮泰指示提前因應

中央社／ 台北16日電

花蓮縣萬里溪堰塞湖差1公尺蓄滿，預計明天上午8時溢流。行政院長卓榮泰指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備掌握時機狀況，把握時間提前因應。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中表示，萬里溪堰塞湖蓄水容量達96.6%，目前是黃色警戒，但須提前因應。

卓榮泰提醒，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，並且善用科技設備掌握時機狀況，把握時間提前做好因應。

第二，卓榮泰說，在溢流之前，疏散撤離的時間點必須抓準且提前作業，人數也須精準掌握，不得遺漏，無論收容或是依親等安置，人數、地點都要確實掌握，且滿足民眾生活照顧需求。

三，卓榮泰要求，交通運輸、物資運補還有通訊都得通暢，必須有完整規劃。

農業部次長胡忠一在院會後記者會補充說明，根據今天上午8時數據，萬里溪堰塞湖剩下1公尺可能就會溢流沖刷，水量部分根據水位計回傳資料，目前水量492萬噸，約為滿水位的96.6%，估計明天上午8時會開始溢流。

胡忠一說，行政院政務委員季連成已經進駐中央災害應變中心，由於估計明天凌晨2時就會達到緊急撤離標準，但為顧及因應準備時間，今天下午3時就會針對萬里溪堰塞湖發出紅色警戒。

卓榮泰 堰塞湖 中央

延伸閱讀

強制撤離！花蓮萬里溪最快溢流時間曝光 明午後發紅色警戒

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮萬里溪堰塞湖快滿了！水位離溢流口僅1.79公尺 萬榮鄉保全戶急撤

因應堰塞湖風險 參謀總長主持災變中心一級開設

相關新聞

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

青安3.0方案來了。根據行政院會通過的方案，新制增訂5項條件，包括借款人申貸時須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬元、北市房屋總價3500萬元、新北及新竹縣市2500萬元，其他縣市2000萬元；另加碼婚育家庭貸款額度，所有青安貸款新舊貸戶均得享有滿3年利息補貼，後續3年逐年減碼至原貸款利率。

花蓮萬里溪堰塞湖估明早8時溢流 卓揆令：撤離時間抓準 人不得遺漏

花蓮萬里溪堰塞湖差1公尺蓄滿，預計明天上午8時溢流。行政院長卓榮泰指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，善用科技設備掌握時機，溢流之前也要抓準疏散撤離時間點，並確保交通運輸、物資運補及通訊系統通暢。

毒油案蔣萬安說重話：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

政院祭修法擴充婚育社宅 都更區業者無償捐最高2倍容獎

為擴大婚育宅提供數量，行政院會今日通過「危老條例」及「都更條例」修法草案，在都市更新區無償捐贈社宅作為婚育宅，業者可享建築容積獎勵最高2倍；於危老重建範圍內無償捐贈婚育宅或其他社會福利設施的業者，除了現行1.3倍外，另給予最高基準容積15%的獎勵。

蔣萬安親口證實了！大寶蔣得立上建中...老爸兼學長首曝心情

高中職免試入學近日放榜，有眼尖網友發現，北市長蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，蔣萬安今天出席公開活動，也被問及是否大寶上建中？蔣萬安證實表示，其實非常感謝，大寶一路上有碰到非常多很棒的老師、還有同學，「蔣得立當然自己也非常的努力，其實他不管到哪個學校，我都希望他很開心。」

歷史上的今天／1964年台灣第一位西班牙聲樂教授返國

1964年7月16日，我國旅居西班牙女高音邱明珠搭乘法國航空公司班機抵達台北，邱明珠說：「從小時候起，我就深深的愛上了歌唱，在高中讀書時，我曾參加全省歌唱比賽，僥倖得了第一名，可是我知道，這只是微不足道的小就。因此，我渡海更進一步的學習」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。