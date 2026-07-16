快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

政院祭修法擴充婚育社宅 都更區業者無償捐最高2倍容獎

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會通過「危老條例」及「都更條例」修正案，放寬容積獎勵規定，擴充婚育宅供給量能。聯合報系資料照
行政院會通過「危老條例」及「都更條例」修正案，放寬容積獎勵規定，擴充婚育宅供給量能。聯合報系資料照

為擴大婚育宅提供數量，行政院會今日通過「危老條例」及「都更條例」修法草案，在都市更新區無償捐贈社宅作為婚育宅，業者可享建築容積獎勵最高2倍；於危老重建範圍內無償捐贈婚育宅或其他社會福利設施的業者，除了現行1.3倍外，另給予最高基準容積15%的獎勵。

賴清德總統5月宣布推動「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」18項措施，其一目標為擴大婚育宅數量，力拚社宅中40%作為婚育宅；行政院會今日通過「都市更新條例部分條文」修正草案及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，草案將送立法院審議。

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正重點，內政部說明，刪除重建計畫申請的施行期限，確立危老重建常態化，並增訂提供社會住宅或其他社會福利設施的獎勵項目，另給予最高基準容積15%獎勵，並優先提供新婚2年內或育有未成年子女之婚育家庭入住，創造可以安心久住及育兒友善的居住空間。

此外，內政部提到，「都市更新條例」也鼓勵民間參與及提供社會住宅，即提高容積獎勵上限，但仍不得超過各該建築基地基準容積的2倍。

內政部補充，國內逾30年老宅已突破500萬戶，為讓自主都市更新決策回歸所有權人，「都更條例」修法新增全案管理機制，由所有權人委託具專業能力的機構擔任都市更新實施者協助統籌辦理自主更新，僅收取服務費，不參與分配房地，讓房地更新權利完整保留在所有權人。中央會訂定管理規範，確保機構執行品質與責任機制。

內政部說，政府將會建立自主都更信用保證機制，支援所有權人融資擔保額度，擴大自主更新量能。

針對外界關切容積獎勵可能影響都市環境承載等議題，內政部指出，將在總量控管、區位適宜與公共設施容量可負荷的前提下審慎推動，個別案件需經地方及中央審議，兼顧都市品質與公共利益。

都更 社宅 政院

延伸閱讀

政院提修法拚婚育宅 都更區捐社宅容積獎勵最高2倍

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

政院預計明拍板青安3.0 擬設「4大門檻」限齡、排富、房價一次看

民眾黨批評：代孕「脫鉤」形同被丟包 民進黨反擊「出賣女性身體」

相關新聞

一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

青安3.0方案來了。根據行政院會通過的方案，新制增訂5項條件，包括借款人申貸時須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬元、北市房屋總價3500萬元、新北及新竹縣市2500萬元，其他縣市2000萬元；另加碼婚育家庭貸款額度，所有青安貸款新舊貸戶均得享有滿3年利息補貼，後續3年逐年減碼至原貸款利率。

花蓮萬里溪堰塞湖估明早8時溢流 卓揆令：撤離時間抓準 人不得遺漏

花蓮萬里溪堰塞湖差1公尺蓄滿，預計明天上午8時溢流。行政院長卓榮泰指示，中央相關部會務必與花蓮縣府、鄉公所同步掌握資訊，善用科技設備掌握時機，溢流之前也要抓準疏散撤離時間點，並確保交通運輸、物資運補及通訊系統通暢。

毒油案蔣萬安說重話：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

毒油食安風暴，傳出行政院長卓榮泰上周院會不滿台中「搶快」公布問題油流向，北市長蔣萬安今被問到，其實審計部2年前也就曾示警自主管理落實低，中央真只有無能？蔣萬安今天重話「蓋牌就是蓋牌」，一開始對20%以下毒油不願下架，難道不也是包庇護航？他認為，卓榮泰應要下台，賴清德總統應該向全民道歉。

政院祭修法擴充婚育社宅 都更區業者無償捐最高2倍容獎

為擴大婚育宅提供數量，行政院會今日通過「危老條例」及「都更條例」修法草案，在都市更新區無償捐贈社宅作為婚育宅，業者可享建築容積獎勵最高2倍；於危老重建範圍內無償捐贈婚育宅或其他社會福利設施的業者，除了現行1.3倍外，另給予最高基準容積15%的獎勵。

蔣萬安親口證實了！大寶蔣得立上建中...老爸兼學長首曝心情

高中職免試入學近日放榜，有眼尖網友發現，北市長蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，蔣萬安今天出席公開活動，也被問及是否大寶上建中？蔣萬安證實表示，其實非常感謝，大寶一路上有碰到非常多很棒的老師、還有同學，「蔣得立當然自己也非常的努力，其實他不管到哪個學校，我都希望他很開心。」

歷史上的今天／1964年台灣第一位西班牙聲樂教授返國

1964年7月16日，我國旅居西班牙女高音邱明珠搭乘法國航空公司班機抵達台北，邱明珠說：「從小時候起，我就深深的愛上了歌唱，在高中讀書時，我曾參加全省歌唱比賽，僥倖得了第一名，可是我知道，這只是微不足道的小就。因此，我渡海更進一步的學習」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。