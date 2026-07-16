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一圖看懂青安3.0 婚育家庭最高可貸1500萬 利息補貼「3+3」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
新舊方案比較表。圖／行政院提供
新舊方案比較表。圖／行政院提供

青安3.0方案來了。根據行政院會通過的方案，新制增訂5項條件，包括借款人申貸時須未滿50歲、個人年所得總額不得超過200萬元、北市房屋總價3500萬元、新北及新竹縣市2500萬元，其他縣市2000萬元；另加碼婚育家庭貸款額度，所有青安貸款新舊貸戶均得享有滿3年利息補貼，後續3年逐年減碼至原貸款利率。

青安3.0方案有7項條件與2.0方案相同，包括貸款對象為成年、本人、配偶及未成年子女無自有住宅者；購屋需自住使用，新貸戶徵提自住切結書；貸款額度最高1000萬元；貸款成數最高8成；寬限期最長5年；貸款年限最長40年；借款人一生限貸1次。

根據財政部簡報，此次精進方案新增5項條件，包括貸款年限維持最長40年，借款人申貸時未滿50歲，且「申貸年齡＋核貸年限」合計不得超過80；借款人「本人」年所得總額不得超過200萬元。房屋總價限制部分，台北市不得超過3500萬元、新北市及新竹縣市2500萬元、其他縣市2000萬元。

婚育家庭加碼方面，新婚2年內家庭貸款額度最高1200萬元，育有未成年子女最高1500萬元；利息補貼部分，現行優惠後利率1.775%，包括銀行減收半碼及政府補貼1.5碼，所有青安貸款貸戶均得享有滿3年利息補貼，滿3年次日起「每年」補貼減少半碼，補貼期滿回復原貸款利率，共計享有「3+3」利息補貼。

在青安貸款新舊方案的銜接上，主要以「借款人申請日」為基準。凡於2026年7月31日前向公股銀行申請貸款者，適用「青安2.0」；若於2026年8月1日（含）後申請者，則適用「青安3.0」，3.0方案申辦期間自2026年8月1日起至2029年7月31日止。

此外，為支持婚育家庭，借款人在2026年7月31日前已提出申請，只要符合婚育資格，在承貸銀行「撥貸前」，可主動提供戶籍謄本或國民健康署編印的孕婦健康手冊自行評估撤案，並重新申請適用「青安3.0」。

在民眾減少利息負擔的受益估算，財政部表示，以一般的1000萬元貸款額度，6年合計受益金額為22萬5000元；新婚家庭1200萬元的貸款，6年合計受益金額為27萬。育兒家庭貸款1500萬元，6年受益33萬7500元。

財政部規劃，青安3.0方案將自2026年8月1日至2035年7月31日，財政部預估，總經費估算約422.55億元，其中政府補貼272.71億元，續由內政部住宅基金支應，屆時仍依實際申辦及核貸情形請撥經費。

行政院會今拍板「青安3.0」方案。聯合報系報資料照
行政院會今拍板「青安3.0」方案。聯合報系報資料照

青安 北市 新北

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