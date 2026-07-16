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蔣萬安親口證實了！大寶蔣得立上建中...老爸兼學長首曝心情
高中職免試入學近日放榜，有眼尖網友發現，北市長蔣萬安兒子「大寶」蔣得立出現在建中錄取榜單上，蔣萬安今天出席公開活動，也被問及是否大寶上建中？蔣萬安證實表示，其實非常感謝，大寶一路上有碰到非常多很棒的老師、還有同學，「蔣得立當然自己也非常的努力，其實他不管到哪個學校，我都希望他很開心。」
蔣萬安今天上午出席榮星花園公園整建工程開工典禮，對於有網友發現，建中榜單上出現大寶蔣得立的名字，蔣萬安被問到，蔣得立好像上建中？有沒有為他開心？暑假有幫大寶安排什麼活動？
蔣萬安笑稱，其實非常感謝，大寶一路上有碰到非常多很棒的老師、還有同學，蔣得立當然自己也非常的努力，其實他不管到哪個學校，我都希望他很開心。
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