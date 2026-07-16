【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

但問題根本不在這裡。健康飲食與食品安全，是兩件完全不同的事情。前者屬於個人的選擇；後者則是政府不可推卸的責任。

沒有人否認高油、高鹽、高糖飲食應該節制，這是營養學的常識，也是每個人可以自行選擇的生活方式。然而，這次引發社會集體憤怒的原因，不是因為民眾貪吃炸雞排吃出問題，而是因為原本應該符合安全標準的食用油，卻被檢出一級致癌物苯駢芘超標，讓消費者在毫不知情的情況下，吃下以相關油品製作的食品，炸雞排只是其中之一。

偶爾吃一次用合格食用油炸出的雞排，與吃進使用被檢出苯駢芘超標油品製作的食品，兩者的健康風險根本不能相提並論。一個是消費者自主決定是否承擔熱量與脂肪；另一個則是因政府監管失靈，使民眾被迫承擔本來不該存在的食品安全風險。

正因如此，人民最想知道的是，為什麼有問題的油品會流入市場？是哪一個環節失守？主管機關如何補破網，避免下一次食安危機重演？然而，官員沒有正面回答這些問題，反而把焦點轉向炸雞排本來就不健康，將食品安全問題引導成健康飲食問題。

這就是典型的偷換概念。把人民對制度失靈的質疑，變成對個人飲食習慣的檢討，問題仍舊存在，責任卻悄悄轉移。

人民質疑的是政府為何沒有守住食品安全的底線，官員卻回答民眾本來就不該多吃炸雞排；人民追究的是監管責任，得到的卻是反過來上一堂健康教育課。兩者看似相關，實際上卻完全是兩回事。官員不但沒有解答人民的疑問，反而模糊事件真正的焦點。

這種應對方式，近來幾乎已成為政府官員面對危機時的固定模式。行政院長卓榮泰面對毒油事件，立委要求他向全民道歉時，不願意說一句「對不起」，僅反覆表示「感到遺憾」。一句「遺憾」，聽起來像是表達態度，實際上卻避開責任；林靜儀一句「炸雞排本來就不健康」，聽起來像是在談健康，實際上卻迴避食安失守的核心問題。

從「對不起」變成「遺憾」，從「毒油」變成「炸雞不健康」，留給外界的印象是政府試圖淡化行政與政治責任。毒油固然可怕，但比毒油更可怕的，是官員面對危機時，仍把心思放在如何包裝說詞，而不是如何解決問題上。

這場毒油風暴最大的傷害，在於侵蝕了人民對政府把關能力的信任。當民眾走進超市、便利商店，看到架上的商品，心想「這會不會又有問題？」當外食族每天三餐都提心吊膽，受損的不只是民眾的健康，更是整個食品產業長年累積的信譽。

政府存在的價值，就是建立食安底線，而不是在底線失守之後，反過來教育人民少吃。衛福部官員與其這麼會詭辯，不如把力氣花在面對審計部提出的報告，好好改善食安五環2.0的八項缺失。

今天因為食安事件引發民眾恐慌，政府告訴人民「炸雞排本來就不該多吃」，下次是不是牛排也不能安心吃？火鍋也不能安心吃？麵包也不能安心吃？當每一次食安事件都變成「少吃就沒事」，人民最終只能無奈問一句：到底還有什麼可以安心地吃？