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【重磅快評】官員以少吃炸雞排偷換概念 比毒油更可怕

聯合報／ 主筆室
衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影
衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時表示不鼓勵大家吃炸雞排，引發外界譁然。記者屈彥辰／攝影

「本來炸雞排就不是我們要鼓勵大家吃的食物。」衛福部次長林靜儀昨日在立法院面對立委質詢毒油事件時，拋出這句話，引發外界譁然。如果照這套邏輯推演，炸薯條也是油炸食品，也不健康，要民眾少吃恐讓進口的美國馬鈴薯少了大半銷量。接下來乾脆告訴民眾薯條少吃、漢堡少吃、鹽酥雞少吃，所有油炸食品都別吃，食安問題就能瞬間消失？

但問題根本不在這裡。健康飲食與食品安全，是兩件完全不同的事情。前者屬於個人的選擇；後者則是政府不可推卸的責任。

沒有人否認高油、高鹽、高糖飲食應該節制，這是營養學的常識，也是每個人可以自行選擇的生活方式。然而，這次引發社會集體憤怒的原因，不是因為民眾貪吃炸雞排吃出問題，而是因為原本應該符合安全標準的食用油，卻被檢出一級致癌物苯駢芘超標，讓消費者在毫不知情的情況下，吃下以相關油品製作的食品，炸雞排只是其中之一。

偶爾吃一次用合格食用油炸出的雞排，與吃進使用被檢出苯駢芘超標油品製作的食品，兩者的健康風險根本不能相提並論。一個是消費者自主決定是否承擔熱量與脂肪；另一個則是因政府監管失靈，使民眾被迫承擔本來不該存在的食品安全風險。

正因如此，人民最想知道的是，為什麼有問題的油品會流入市場？是哪一個環節失守？主管機關如何補破網，避免下一次食安危機重演？然而，官員沒有正面回答這些問題，反而把焦點轉向炸雞排本來就不健康，將食品安全問題引導成健康飲食問題。

這就是典型的偷換概念。把人民對制度失靈的質疑，變成對個人飲食習慣的檢討，問題仍舊存在，責任卻悄悄轉移。

人民質疑的是政府為何沒有守住食品安全的底線，官員卻回答民眾本來就不該多吃炸雞排；人民追究的是監管責任，得到的卻是反過來上一堂健康教育課。兩者看似相關，實際上卻完全是兩回事。官員不但沒有解答人民的疑問，反而模糊事件真正的焦點。

這種應對方式，近來幾乎已成為政府官員面對危機時的固定模式。行政院長卓榮泰面對毒油事件，立委要求他向全民道歉時，不願意說一句「對不起」，僅反覆表示「感到遺憾」。一句「遺憾」，聽起來像是表達態度，實際上卻避開責任；林靜儀一句「炸雞排本來就不健康」，聽起來像是在談健康，實際上卻迴避食安失守的核心問題。

從「對不起」變成「遺憾」，從「毒油」變成「炸雞不健康」，留給外界的印象是政府試圖淡化行政與政治責任。毒油固然可怕，但比毒油更可怕的，是官員面對危機時，仍把心思放在如何包裝說詞，而不是如何解決問題上。

這場毒油風暴最大的傷害，在於侵蝕了人民對政府把關能力的信任。當民眾走進超市、便利商店，看到架上的商品，心想「這會不會又有問題？」當外食族每天三餐都提心吊膽，受損的不只是民眾的健康，更是整個食品產業長年累積的信譽。

政府存在的價值，就是建立食安底線，而不是在底線失守之後，反過來教育人民少吃。衛福部官員與其這麼會詭辯，不如把力氣花在面對審計部提出的報告，好好改善食安五環2.0的八項缺失。

今天因為食安事件引發民眾恐慌，政府告訴人民「炸雞排本來就不該多吃」，下次是不是牛排也不能安心吃？火鍋也不能安心吃？麵包也不能安心吃？當每一次食安事件都變成「少吃就沒事」，人民最終只能無奈問一句：到底還有什麼可以安心地吃？

衛福部 林靜儀 漢堡

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