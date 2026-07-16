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美智庫全球自由與繁榮指數 台灣排名大躍升
華府智庫「大西洋理事會」今天公布全球自由與繁榮指數，台灣在全球171個評估國家中，兩項指數分別排名21與19，均屬高等級，較去年均提升；其中代表經濟發展的繁榮指數，台灣排名較去年的28大幅躍升9位。
大西洋理事會（Atlantic Council）「自由與繁榮中心」15日公布2026年全球自由及繁榮指數。報告結論指出，新資料顯示，2025年全球政治自由與法治持續降低，疫情結束景氣反彈，但經濟繁榮漸趨放緩。
報告認為維繫繁榮的司法基礎快速遭侵蝕，全球自由與繁榮平均指數分別為62.2、66.5。
台灣在評估的171個國家中，自由指數為84.8，排名21，繁榮指數為86.1，排名19，均為高等級。在東亞暨太平洋地區中，日本2項指數排名分別為14、25，韓國為25、28，新加坡為30、18，中國為147、93，屬最不自由與低繁榮等級。
台灣在去年164個評估國家中，自由與繁榮指數分別排名23與28，今年排名均上升，其中繁榮指數大幅提升9位。
大西洋理事會自2022年起成立自由與繁榮中心，使用1995年後的政經資料，每年增加新數據與國家，公布求自由與繁榮指數，做為各國制定政策的參考。
評估自由指數項目包括政治、經濟與司法3大範疇，當中包括選舉、公民權利、投資及貿易自由、司法獨立與貪腐程度等。繁榮指數評估項目為收入、健康、收入平等、環境、少數社群機會與教育等6個項目。
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