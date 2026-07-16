美智庫全球自由與繁榮指數 台灣排名大躍升

彰化縣身為人口百萬的農工大縣，為處理廣大的城鄉腹地與縱橫交織的水系，彰化縣政府打破傳統管理框架，成功發動一場由下而上的永續行動，將「上對下」的查核轉化為長期深耕基層的「朋友式溫暖陪伴」。全縣組建超過500支環保志工隊，志工人數突破27,000人，以每萬名縣民高達227位環保志工的超高密度，勇奪「全國人均環保量能第一」的榮譽，構築出全台最堅韌的草根守護生態圈。 彰化縣環保局表示，縣府團隊為社區量身打造「階梯式賦能路徑」，從最基礎的「綠意社區」打底，並隨著基層環境力成熟，進一步引導動能由陸域延伸至水域，成立34隊水環境巡守隊、共1,250位志工，日夜守護縣內五大重要水系。建構起長達121公里的流域防禦網，以民間支援能量實質補足政府稽巡查人力。 彰化環境治理不僅限於體力清掃，更朝向「知識經濟」與「環境力外溢」方向提升。縣府積極推動「階梯式培力」，成功輔導71個社區執行環境部培力計畫、8個社區轉型為兼具綠色經濟效益的「環保小學堂」，並引導1處社區通過國家級環境教育設施場所認證。社區結合在地低碳遊程，實現「以行動產值支持行動所需成本」的自給自足模式，將這股能量外溢至防災與氣候調適。基層村里

2026-07-16 00:00