義大利通過法案保障台灣文物參展 林佳龍致謝

義大利參議院通過「外國文物借展免扣押法案」，外交部今天表示，此舉有助日後台灣文物赴義大利參展提供明確且穩定的法律保障，部長林佳龍對此表示高度肯定，並向長期推動此案的義大利國會議員致謝。

外交部晚間發布新聞稿指出，義大利參議院於14日表決通過「外國文物借展免扣押法案」（Insequestrabilità delle opere d'arte straniere in prestitotemporaneo），完成國會立法程序，此舉有助日後台灣文物赴義大利參展提供明確且穩定的法律保障，開啟台義文化交流新篇章。

外交部說，林佳龍對此表示高度肯定與歡迎，並向長期積極推動此案的義大利國會跨黨派友台議員，致以最大敬意與謝忱。

外交部表示，該法案最早於2002年6月由義大利國會議員首次提案，旨在促成台灣珍貴典藏文物赴義國展出，深化台義文化交流。歷經5屆國會、長達24年的持續努力，法案相繼於今年2月與7月獲眾議院及參議院表決通過。該法將在義大利總統簽署頒布，並刊登於「義大利共和國官方公報」15日後正式生效。

外交部提到，法案推動期間，高度凝聚義大利國會強化台義雙邊文化連結的共識。多位提案議員明確表示，期盼藉由此一法案迎接來自台灣國立故宮博物院的珍貴典藏得以在義大利展出，讓兩國人民共享跨越國界的文化盛宴。

外交部強調，台灣與義大利共享自由、民主與人權等普世價值，台灣更是印太地區捍衛民主與文化價值的堡壘。政府將在既有良好基礎上，持續深化台義各領域合作，並透過藝術與文化交流，進一步鞏固雙邊堅實友好的夥伴關係。