快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

義大利通過法案保障台灣文物參展 林佳龍致謝

中央社／ 台北15日電

義大利參議院通過「外國文物借展免扣押法案」，外交部今天表示，此舉有助日後台灣文物赴義大利參展提供明確且穩定的法律保障，部長林佳龍對此表示高度肯定，並向長期推動此案的義大利國會議員致謝。

外交部晚間發布新聞稿指出，義大利參議院於14日表決通過「外國文物借展免扣押法案」（Insequestrabilità delle opere d'arte straniere in prestitotemporaneo），完成國會立法程序，此舉有助日後台灣文物赴義大利參展提供明確且穩定的法律保障，開啟台義文化交流新篇章。

外交部說，林佳龍對此表示高度肯定與歡迎，並向長期積極推動此案的義大利國會跨黨派友台議員，致以最大敬意與謝忱。

外交部表示，該法案最早於2002年6月由義大利國會議員首次提案，旨在促成台灣珍貴典藏文物赴義國展出，深化台義文化交流。歷經5屆國會、長達24年的持續努力，法案相繼於今年2月與7月獲眾議院及參議院表決通過。該法將在義大利總統簽署頒布，並刊登於「義大利共和國官方公報」15日後正式生效。

外交部提到，法案推動期間，高度凝聚義大利國會強化台義雙邊文化連結的共識。多位提案議員明確表示，期盼藉由此一法案迎接來自台灣國立故宮博物院的珍貴典藏得以在義大利展出，讓兩國人民共享跨越國界的文化盛宴。

外交部強調，台灣與義大利共享自由、民主與人權等普世價值，台灣更是印太地區捍衛民主與文化價值的堡壘。政府將在既有良好基礎上，持續深化台義各領域合作，並透過藝術與文化交流，進一步鞏固雙邊堅實友好的夥伴關係。

義大利 林佳龍 文物 外交部

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／蔡英文赴義參加女性峰會 反映全球治理何種運作模式？

法國在台協會主任龍燁將離台 總統頒授大綬景星勳章

台灣館移交、全新制度起跑 「嶼山工房」進軍第20屆威尼斯建築雙年展

針對Shein和Temu：法國國會通過法案遏止「超快時尚」將禁廣告並取消減稅

相關新聞

法國在台協會主任龍燁將離台 總統頒授大綬景星勳章

總統賴清德今天頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）「大綬景星勳章」，肯定其駐台期間深化在政治、文化、科學等各領域合作，將台法關係提升到全新戰略高度；龍燁則說，法國一定是台灣的夥伴。

不敵西班牙無緣世足決賽 姆巴佩承認法國技術戰術都輸

法國挑戰連3屆闖世界盃決賽卻踢到鐵板，今天四強賽以0：2敗給「無敵艦隊」西班牙，連三年大賽交手都失利後，當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）雖說要擔起隊長責任，但也質疑總教練德尚（Didier Deschamps）的執教方式和戰術。 西班牙中場核心羅德里（Rodri）表現活躍，法國進攻火力也受限制，前六場狂轟16球但今天上半場只有2次射門機會，沒有射正，下半場雖加強進攻但全場10次射門、3次射正都沒破網，姆巴佩進球數也停在8球，仍和阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）並列。 姆巴佩坦言，今天是西班牙完全控制了比賽，「我們沒踢出想要的內容，技術和戰術層面都是。」姆巴佩補充說，沒能做出該做的事情是無法贏下世界盃四強賽，西班牙執行了比賽計畫和球隊特色，「他們喜歡控制球權和節奏，我們的計畫是高位逼搶，讓他們無法找到自己節奏。因為他們控制比我們更好，我們沒能做到，我們的技術太粗糙了，我們明明能對他們造成傷害卻沒能做到。這讓人非常失望，但客觀來說，我們沒有具備進入決賽的條件。」

台灣的李登輝時代：對外政策 功過難論定

史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭這十幾年來，先後完成了《意外的國度：蔣介石、美國與近代台灣的形塑》與《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》兩本著作之後，《台灣的李登輝時代：意外國度的重塑》即將出版，這是他的戰後台灣研究三部曲，集中在這三個人與其時代。

歷史上的今天／1959年空軍贈勛 感謝美軍金門砲戰貢獻

1959年7月15日，空軍總司令陳嘉尚上午十一時代表政府，以雲麾勛章一座授贈美空軍上尉金柏林，酬庸他對於促進中美兩國空軍合作的貢獻，以及他於去年金門砲戰期間派在松山機場服務時在執行中美兩國空運工作上的辛勞。

2026 臺東聲音藝術節 邀請您用聲音探索島嶼韌性

「臺東聲音藝術節」多年來關注在地聲景，透過系統性採集，建構出土地的聽覺文化檔案。今年配合「台東博覽會」，以「韌性之島：聲音的居所」為主題，探討島嶼在風、海、地震與多元文化塑造下的韌性生活方式。 在變動時代中，聲音提供具療癒與包容性的文化形式，不僅是媒介，更是連結土地與他者的感知空間，引導人們以五感認識和發現島嶼的生命節奏，穿越邊界、跨越族群，在個人與社群之間生成新的連結。 臺東聲景百選微型展 聆聽來自臺東某角落的聲景 今年與臺南目目文創合作「臺東聲景資源地理資訊系統GIS開放平臺資料庫」，發起「臺東聲景百選」公開徵件活動，邀請全民在臺東進行聲音採集。徵件活動總計收到436件珍貴的聲音檔案，再從中精選出100件在地聲景作品，即日起至8/20於臺東美術館大文創教室外展出。 當您走進電話亭、翻開黃頁電話簿，選擇一組三位數號碼並按下數字，便能聆聽來自臺東某個角落的聲景。此外，更與十間臺東在地店家合作微型展，走進店內戴上耳幾，便能聆聽特定的音類型。 跨域演出＆市集 用聲音編織出跨域感官盛宴 8/15、8/16兩天在臺東美術館戶外草地更集結國內外8組跨界演出團隊和藝術家，以各自

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。