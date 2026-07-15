立法院16日審無人機條例 經濟部盼支持政院版本

立法院經委會將於明天併案審查「國防自主無人載具相關條例草案」等4版本，經濟部在書面報告中表示，藍白黨團版本所關切的產業發展、國產化比例、供應鏈認證及監督機制等事項，多已納入現行計畫及法規推動，因此盼各界支持行政院版本，以115年至120年編列新台幣2100億元特別預算集中資源、加速推動，並由國防部擔任主管機關。

立法院經濟、外交及國防、財政三委員會將於明天聯席審查「國防自主無人載具採購特別條例」等4版本草案。經濟部在書面報告中說明，行政院提出「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規劃由國防部擔任主管機關，於115年至120年間以特別預算方式編列2100億元，逐年籌獲相關無人載具。

針對民進黨立委林楚茵的版本，經濟部指出，該版本草案名稱及條文內容與行政院版本大致相同，實際規範內容並無差異，因此建議支持行政院版本。

至於民眾黨團版本提出的「強化國防自主暨無人機產業發展條例」，經濟部表示，該版本聚焦無人機產業發展、可信任供應鏈、國際合作、測試場域、採購及管理制度等事項。

經濟部指出，行政院已於114年10月30日核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，期程6年，經費需求約442億元，從市場、技術、環境、法規4大面向提出推動策略，並以產業發展、國防自主、民主供應鏈為3大目標，預期2030年無人載具產值可達400億元，打造台灣成為亞太無人機民主供應鏈中心。

經濟部表示，相關計畫已建立追蹤管考及檢討機制，由行政院副院長邀集各部會定期召開「無人載具產業發展及管理機制專案會議」，統籌推動無人載具產業發展工作；另飛航、頻譜、資安、供應鏈及採購等事項，也已有相關部會依主管法令辦理，因此建議無須另立法規範。

針對國民黨團版本提出的「國防自主無人載具科技發展及採購條例」，經濟部說明，該版本主張建立國產化比例目標、供應鏈認證、投資獎補助及經費規模等制度。

經濟部表示，目前國內無人機業者已分布北中南各地，其中北部164家、中部57家、南部46家，各區均涵蓋整機、模組及零組件等不同供應鏈層級，產業能量並未集中於單一區域。

至於國產化比例，經濟部指出，依軍用商規無人機原型機盤點，小型無人機國產化比例約7成、中型約6成、大型約3成；由於無人機種類多元，各型載具國產化程度不同，且涉及技術、市場等不確定因素，若以法律統一訂定比例，恐增加執行困難，也可能造成後續採購彈性不足。

經濟部並指出，行政院版本採特別預算方式辦理，較能因應國際情勢快速變化，提供跨年度資源配置及執行彈性，並在一定年期內穩定採購無人載具，有助提升國內業者投入研發及量產意願；若改採年度預算，可能面臨預算排擠、刪減或審查延宕等不確定因素。

經濟部強調，無人載具產業發展相關事項，包括目標策略、滾動檢討、產業協助措施、測試場域、技術合作及驗證等，均已納入「無人載具產業發展統籌型計畫」，或已有產業創新條例、民用航空法、政府採購法等相關法令規範，因此建議無須另行立法。

經濟部最後表示，行政院版本及林楚茵版本主要著重國防自主無人載具採購與戰力建置急迫需求，透過特別預算集中資源、加速推動，對國內無人載具產業發展亦可帶動正面效益，建請立法院支持行政院版本。