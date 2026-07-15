經濟日報「台灣穩定幣之路」專題受肯定 榮獲新世代金融傳播獎

第九屆新世代金融傳播獎15日揭曉，經濟日報採訪團隊林安妮、邱金蘭、仝澤蓉、李韶菻、徐薈、郭琦、毛綵楣以「台灣穩定幣之路」專題獲獎，這是經濟日報連續第九年蟬聯此殊榮。

新世代金融基金會表示，本屆金融傳播獎至截止日期之收件作品計有39件，談涉議題廣泛，包括穩定幣、詐騙、黃金、主權基金、關稅等。本屆報名作品整體水準極高，媒體對於社會趨勢觀察細膩且頗富創建，報導深入亦緊扣主題，更多深具公共性之金融議題，為獎勵優秀作品，全體評審委員一致同意，獎勵增額2名，本屆共計錄取7名獲獎作品。

針對經濟日報得獎之作「台灣穩定幣之路」，新世代金融基金會的評語是，全篇透過簡潔易懂之圖文，從「國家貨幣主權」與「全球供應鏈戰略」的宏觀高度，提出事關台灣未來的戰略決策書及具體實踐發行穩定幣的配套建議。兼具廣度及深度，含有極高之公共性及影響性。