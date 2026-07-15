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法國在台協會主任龍燁將離台 總統頒授大綬景星勳章

中央社／ 台北15日電
總統賴清德（右）15日在總統府頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（左）「大綬景星勳章」，兩人舉杯互相致意。中央社
總統賴清德（右）15日在總統府頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）（左）「大綬景星勳章」，兩人舉杯互相致意。中央社

總統賴清德今天頒授法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）「大綬景星勳章」，肯定其駐台期間深化在政治、文化、科學等各領域合作，將台法關係提升到全新戰略高度；龍燁則說，法國一定是台灣的夥伴。

龍燁2023年8月抵任，將於今年7月16日任滿離台，賴總統今天在總統府頒授「大綬景星勳章」，肯定龍燁致力促進台法友好合作關係，總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等與會。

賴總統表示，透過頒贈「大綬景星勳章」，代表台灣人民對龍燁的卓越貢獻表達最深感謝。這幾年來，深刻感受到龍燁的滿腔熱忱與創新精神，不僅將台法關係提升到全新的戰略高度 ，更在公務繁忙之餘學習中文，這份深耕台灣、融入台灣的用心，讓人深受感動。

賴總統強調，在龍燁任內台法政治互動創下重要里程碑，包括2024年法國接待前總統蔡英文前往訪問，對台法關係深具意義。不論是「日法領袖聯合聲明」、「七大工業國領袖峰會聲明」，都在法國總統馬克宏領導下，持續堅定地為台海及區域和平穩定發聲，這份挺身而出的情誼讓台灣人民點滴在心頭。

賴總統指出，龍燁協助推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，促成100多位台灣青年前往法國圓夢。相信台灣人民不僅看到藝文的法國，也是科學的法國，並且是並肩同行的夥伴法國。

賴總統說，台灣期待持續成為法國推動「戰略自主」與「再工業化」的重要夥伴，也會在龍燁所奠定的堅實基礎上。繼續為台法關係寫下合作新篇章。

賴總統說，對龍燁即將返國深感不捨，也衷心祝福龍燁在新職位上發光發熱。「台灣永遠是你的家」，歡迎隨時回來踢足球、造訪最愛的花蓮，與老朋友見見面。未來繼續一同見證台法關係的深化，創造更豐碩的成果。

龍燁致詞時首先感謝總統頒勳，並將榮耀分享給法國在台協會團隊及台灣外交部。他說，每天跟台灣外交部的合作都是享受。龍燁特別感謝志聖工業執行長梁又文，讓他更瞭解台灣半導體產業眉角，開啟了很多扇門。

龍燁強調，感謝賴總統對於促進台法及台歐關係的貢獻，在這方面有具體成果，尤其科技合作，見證鴻海在法國的半導體產業和人工智慧上的投資。文化合作上，非常慶幸法國文化協會將再度開張， 這要再次感謝林佳龍對此支持。

關於政治關係，龍燁說，今年包括科技部長、文化部長、經濟部長等多位台灣部長成為法國的座上賓。法國一定是台灣的夥伴，尤其在國際法。在經濟上，法國跟台灣永遠不會是競爭關係，而是夥伴關係，此互補關係可應用在太空、資安、量子電腦等各領域。

龍燁透露，返國新職為巴黎和平論壇負責人，爾後將藉此崗位促進台法關係。他會向新任法國在台協會主任說「他有全世界最好的工作、非常好的機會」。由衷感謝台灣人民的熱忱接待，「我向賴總統保證，台灣在巴黎多了一個友人」。

法國 蔡英文 潘孟安

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