台灣的李登輝時代：對外政策 功過難論定

史丹佛大學胡佛研究所研究員林孝庭這十幾年來，先後完成了《意外的國度：蔣介石、美國與近代台灣的形塑》與《蔣經國的台灣時代：中華民國與冷戰下的台灣》兩本著作之後，《台灣的李登輝時代：意外國度的重塑》即將出版，這是他的戰後台灣研究三部曲，集中在這三個人與其時代。

這本李登輝專著中，他深刻地描述了李登輝的政治性格，以及他的政治謀略，在鞏固了他在國民黨內與台灣島內的權力之後，李登輝開始了大陸政策與外交政策的經營。

李登輝的對外政策，是這本書最有趣的部分，大陸政策與外交政策，並不是上下位關係，而是一體政策的兩面；林孝庭根據各國解密的史料，發現西方各國觀察到：李登輝顯然是運用「辜汪會談」所營造出兩岸對等的有利形象，積極加快國際參與。

現在台灣的外交政策也強調國際參與，但只剩下依賴美國一途，可是李登輝的外交，卻有不同，譬如在戰機軍購上，李就利用美國與法國的矛盾，求得台灣最大的利益。

在華府已正式同意出售一百五十架F-16戰機後，白宮透過AIT再次轉告台北，實在沒有必要再經由第三國取得新式戰機。可是李隨即約見AIT魯樂山處長，表示對法軍購案已無法停止，此後美方依舊不斷糾纏，要求台灣考慮取消幻象戰機案，甚至威脅如果不從，雙方未來的關係恐將發生問題。

第二年（1993）一月七日李登輝在官邸宴請即將離任的法國駐台代表孟毅時，痛批美國在此次戰機案的態度蠻橫霸道，對於自己能夠頂住華府壓力、堅持採購幻象戰機感到驕傲。

李登輝也不忘照顧大陸的情緒，事先通報消息；就在白宮正式宣布對台出售戰機的同一天，曾永賢與張榮豐兩位密使正在北京會見中共國家主席楊尚昆，楊聽到戰機案成交後直嚷：「你們從美國買F-16戰機，沒有必要嘛！不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著」；李登輝還要求法方向大陸總理李鵬傳遞訊息：未來台方取得幻象戰機之後，絕對不會用來攻打中國大陸，希望北京領導人安心。

李登輝甚至透過蘇志誠與曾永賢等不同管道，提早告知中共的領導人：要廢除動員戡亂、設立國統會，分別這代表什麼意義；甚至他在去康乃爾訪問的前幾個月，他都提早告訴對岸說。

李登輝背著老美，悄悄派遣蘇志誠前往澳門與江澤民的大總管曾慶紅密晤，轉達他即將前往美國訪問的訊息，並希望取得對岸的理解。蘇志誠當面向曾慶紅表示：「這是我們必須要做的，也確定將去得成」。由於中共研判柯林頓行政當局不會同意對李登輝放行，曾慶紅因而回答：「你們有你們的立場，我們有我們的立場，因此到時候批評還是要批評的」。

當時CSIS研究員葛萊儀與大陸關係還很好，常常去訪，她所聽說的是，北京向來把兩岸與美中關係分開處理，中共不會讓華府的決定，影響兩岸關係的發展進程。果然，在宣布了李登輝訪美之後，海協會副會長唐樹備仍按原訂計畫來台訪問，為七月第二次辜汪會談進行預備性的磋商，這讓李登輝更加篤定，因為事前已透過蘇志誠向對岸打過招呼，取得來自中南海的「默契」，兩岸關係應不至於受到訪美之行的影響。

但大陸後來究竟發生了甚麼事?根據華府所掌握的情報顯示，李登輝成功訪美後，北京的涉外部門主張不要過度反應，應以美中關係的大局為重，然而軍方將領卻非常震驚，無法理解此事竟會發生，堅持中方須有所表態；華府的情報來源揭露，已從中央軍委秘書長的軍職退下，但仍具政治局委員身分的楊白冰警告江澤民，若不對台灣採取行動，他本人將出面領導部分解放軍，採取必要的措施。

華府的情報圈又觀察到，江澤民與全國人大常務委員會委員長喬石似乎正在爭奪對美外交的主導權，黨政軍各方相互指責，尋找替罪羔羊，中共的外交決策正快速轉向保守立場。

白宮國安會對李登輝訪美曾強烈反對，最後是柯林頓總統作出的政治決定，這件事塵埃落定後，當時的白宮國安會亞太主任蘇葆立曾經做出檢討，他認為，此事讓台、美關係「失去平衡」（out of balance），台北在挑戰中共領導人的威信時，很有技巧地將其中一部分的成本轉嫁給美國，未來必須避免類似的情況再度發生。今後對台政策，應當基於美國與兩岸之間關係的自身利益而定，絕不能再任由北京或台北擺布，或者讓美國社會的主流民意與認知來決定。

但林孝庭認為，這是李登輝操作很成功的政治謀略，就像拔擢郝柏村出任行政院長，分化國民黨內反對他的勢力，或是援引社會力量或反對黨，來鞏固自己權力一樣，任何人在他的地位，都很難不去把握這麼好的機會，把臺灣走到國際世界，更何況他隔年還要總統直選，更需要提高他的聲望。

然而這番操作，最大的爭議就是，李登輝是否蓄意欺騙對岸？有沒有考慮95年大陸軍演的後果?林孝庭認為後果是很難事先預料到的，他傾向認定，李登輝並不是想故意要去糊弄對岸，他的確是相信透過溝通，兩岸可以agree to disagree，也許很多事情，你不一定能夠同意，我也不一定能夠同意你，但至少可以保持一個很坦白的溝通管道，然後慢慢來看怎樣化解，甚至當時臺灣還有一定的經貿實力，不怕用拳頭來決定。

不過以後見之明來看，李登輝當時不僅誤判了大陸整體的反應，導致出現95年台海飛彈危機，同時也沒有估計到美國因此調整政策，柯林頓總統在上海所宣布的三不政策，讓原本存在於兩岸的模糊彈性，頓時消失，令台灣的空間更見限縮。

在李登輝訪美的27年後，台灣又經歷類似的衝擊，美國眾議院議長裴洛西應邀

訪問台灣，觸發更大規模的解放軍軍演，也導致台灣失去台海中線的台海新常態，在美中台三角關係中，台灣雖然是最小的個體，但往往會觸發美中之間最大的衝突，台灣是否義無反顧，一定要做，回顧李登輝時代，功過迄今難以論定。