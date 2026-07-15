毒油風暴延燒 審計部點「食安五環2.0」8處待改善

毒油風暴擴大，我國食安防線被疑出現破口，立法院財政委員會今日進行「政府食品安全管理機制、食安五環與校園食安預算執行及審核結果」專題報告，根據審計部報告，點出我國「食安五環2.0」有8處待改善，當中包括部分食品業者未落實主動通報食安事件，食品邊境查驗人力不足，部分國際食品警訊案件處理未臻周妥等。

毒油風暴延燒全台，立法院財政委員會今進行食安專報。根據審計部報告，食安五環政策主要由衛福部、教育部、農業部、環境部及經濟部等權責機關編列預算執行，114年度預算合計47億5310萬餘元，執行數34億9811萬餘元，執行率約73.60％；報告解釋主要為衛福部食藥署興建食品藥物國家級實驗大樓計畫，因工程多次流標，預算執行未如預期所致，審計部已函請研謀改善。

審計部指出食安五環有8處待改善，首先是針對衛福部，指部分食品業者未落實主動通報食安事件，建議加強宣導業者就有危害衛生安全的虞產品，落實主動通報，並督導地方衛生局稽查食品業者自主通報情形。

再者是針對衛福部，指部分食品業者未依規定取得第二級品管驗證，建議食藥署每季將尚未取得驗證的業者清單函請地方衛生局督促業者儘速辦理，並追蹤前一季地方衛生局處辦情形。

三是對於衛福部，指食品邊境查驗人力不足，民國113年4月22日函送食藥署「強化邊境查驗人力方案」至行政院，政院於114年2月27日同意增補邊境查驗人力33人。

四是對於食藥署，指部分國際食品警訊案件處理未臻周妥，已加強執行國際警訊監控，並滾動檢討標準作業程序，確保監控資訊及通報流程完善。

五是對於食藥署，指部分民眾以個人自用食品免查驗方式頻繁輸入巨量食品，建議加強宣導民眾以個人自用名義輸入食品不得販售，並將偕同地方衛生局強化稽查。

六是對於教育部國民及學前教育署，指部分非公立幼兒園未確實於校園食材登錄平台登錄相關資訊，建議加強幼兒園教育訓練，並至教育部校園食材登錄平台登錄供餐相關資訊。

七是對於教育部，指校園食品三級管理機制仍待持續強化，建議持續透過校園食品三級管理機制，強化校園食品管理，保障學生食用安全。

八是對於衛福部，指食藥署實驗大樓興建計畫執行作業未臻周妥，並指衛福部將強化提報計畫內容的妥適性，並將興建計畫列入公共建設推動會報逐月管考，督導計畫執行。