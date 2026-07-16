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彰化推動永續行動 環保志工密度最高

文／ 彰化縣政府 提供

彰化縣長王惠美參與「115年彰化縣環保志義工群英會」為參賽者加油打氣。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣長王惠美參與「115年彰化縣環保志義工群英會」為參賽者加油打氣。 圖／彰化縣政府 提供

彰化縣身為人口百萬的農工大縣，為處理廣大的城鄉腹地與縱橫交織的水系，彰化縣政府打破傳統管理框架，成功發動一場由下而上的永續行動，將「上對下」的查核轉化為長期深耕基層的「朋友式溫暖陪伴」。全縣組建超過500支環保志工隊，志工人數突破27,000人，以每萬名縣民高達227位環保志工的超高密度，勇奪「全國人均環保量能第一」的榮譽，構築出全台最堅韌的草根守護生態圈。

彰化縣環保志工人均數全國第一。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣環保志工人均數全國第一。 圖／彰化縣政府 提供

彰化縣環保局表示，縣府團隊為社區量身打造「階梯式賦能路徑」，從最基礎的「綠意社區」打底，並隨著基層環境力成熟，進一步引導動能由陸域延伸至水域，成立34隊水環境巡守隊、共1,250位志工，日夜守護縣內五大重要水系。建構起長達121公里的流域防禦網，以民間支援能量實質補足政府稽巡查人力。

彰化環境治理不僅限於體力清掃，更朝向「知識經濟」與「環境力外溢」方向提升。縣府積極推動「階梯式培力」，成功輔導71個社區執行環境部培力計畫、8個社區轉型為兼具綠色經濟效益的「環保小學堂」，並引導1處社區通過國家級環境教育設施場所認證。社區結合在地低碳遊程，實現「以行動產值支持行動所需成本」的自給自足模式，將這股能量外溢至防災與氣候調適。基層村里透過溫室氣體盤查、常態化防汛演練與兵棋推演，全面構築起抵禦極端氣候的韌性家園。

彰化縣推動垃圾強制分類、隨袋徵收及紡織品回收成效顯著，榮獲環境部113年國家環境保護績效考核「總成績特優」的最高榮譽，以及榮奪低碳永續家園國家級「銀級」認證。 圖／彰化縣政府 提供
彰化縣推動垃圾強制分類、隨袋徵收及紡織品回收成效顯著，榮獲環境部113年國家環境保護績效考核「總成績特優」的最高榮譽，以及榮奪低碳永續家園國家級「銀級」認證。 圖／彰化縣政府 提供

在多元政策與社區環保志願軍的齊力推動下，全縣推動垃圾強制分類、隨袋徵收及紡織品回收成效顯著。114年全縣進場垃圾量相較112年大幅減少高達4萬6,105公噸，減量率高達17%；資源回收率提升至59.67%，廚餘比例也由19.2%大幅驟降至10.9%。社區也透過低碳永續家園的各項行動方案，累積減碳4,430公噸的溫室氣體。

這份由百萬縣民與政府並肩同行的堅持，榮獲環境部113年國家環境保護績效考核「總成績特優」的最高榮譽，亦榮奪低碳永續家園國家級「銀級」認證。這份殊榮屬於每一位在社區街角、水域河畔默默耕耘的彰化縣民，也是百萬志工夥伴攜手落實生活環保，共同留給下一代的美好永續。(彰化縣政府廣告)

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