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外送專法將上路 DEAT 呼籲建立半年一次滾動檢討機制 因應產業變化

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

外送員權益保障及外送平臺管理法（外送專法）將在7月21日上路，近期Uber Eats已經出現針對商家的平台使用費提升費率，可能轉嫁至消費者，以及訂閱會員費用提高等現象。台灣數位平台經濟協會（DEAT）14日提出三項呼籲，包括「建立每六個月一次常態化檢討機制」、「提出科學化、數據化研究報告」以及「給予產業六個月輔導期 」。 DEAT呼籲政府在外送專法上路後。應持續討論以及進行滾動式調整，以因應外送產業變化快速的特性，打造兼顯外送員保障與產業長期發展的治理架構。

DEAT在外送專法上路前，舉辦兩場跨領域專家座談會並在今日發表五大結構性市場影響，首先是外送產業為多邊生態系，應獲得平衡；其次，運力將因為不可疊單造成運力碎片化，配送效率降低；以及外送服務可能因為價格調整，導致從大眾化業務轉變為精品化、高門檻化；在個別企業無聯合壟斷下根據市場機制調價，面臨市場價格機制與競爭法的適法性；而從國際經驗顯示，當單筆報酬受到管制，吸引更多人加入，可能因為勞動機會被稀釋，導致接單量下降，價格管制未必直接提升外送員的實質收入。

DEAT理事長劉于遜指出，外送專法各項子法配套措施已在今年6月底正式完成公告，但配套措施涉及企業多項重大政策與系統改動，企業對於相關改動仍需待子法正式公告確定改動方向，方能投入資源時間進行調整。但6月底距正式施行日不到一個月，重大改動仍須經一定期日開發與調整期，仍希望政府給予企業六個月法規輔導期，兼顧法規落實與產業穩定發展。

此外，因外送專法涉及規定外送費率以及不疊單等規定，產業與學界都認為可能衝擊店家，並可能提高外送費和產品漲價。DEAT也呼籲，新制實施後應持續攜手產官學界,進行討論與滾動式調整，高度彈性因應外送產業變化快速的特性，讓法規保有調整的韌性與科學實證的基礎，打造一套兼顧外送員權益保障與產業長期發展的共贏治理架構。

外送 外送員

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