巴丹群島屬中國？外交部：北京意在控制第一島鏈

中國學者近日宣稱菲律賓最北端巴丹群島屬於中國。外交部今天表示，該學者不切實際的幻想，不值評論；南海仲裁案10週年之際，中共對外表現更強侵略性，目的就是要控制整個第一島鏈區域。

中國暨南大學菲律賓研究中心6月30日在廣州舉辦學術研討會。根據校方新聞稿，與會學者從地理、文化、歷史及法律等角度主張，巴丹群島（Batanes）在法律上屬於「我國台灣島」。

外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會回覆媒體提問時直言，中國學者不切實際的幻想，不值評論。

蕭光偉指出，外交部也要提醒國際社會，中共宣稱所謂的「一中原則」，在這種不符事實的謊言底下，以近乎情勒、無限擴張式的認為可以主張擁有巴丹島，加上中國與日本、南韓也有領土糾紛，明顯可以看出，中共已經與第一島鏈各國不斷產生衝突，更試圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

蕭光偉表示，在南海仲裁案滿十週年之際，近年中共並未收斂在區域間的擴張行徑，反而對外表現出更強的侵略性。北京近期在島鏈間一連串的海上軍事與法律戰動作，目的就是要控制整個第一島鏈區域。

蕭光偉提到，中國宣稱「自古」擁有菲律賓巴丹島，操作手法就與對付台灣的模式相當一致；中方的手法就是法律敘事先行、國內學者與官媒發動歷史再詮釋，接著進行國際的認知作戰，同時以武力，也就是海警執法、飛彈試射等進行海上灰色地帶壓迫。

蕭光偉強調，在這個關鍵時刻，中華民國台灣與台海並不是造成區域不穩的問題，真正的根源反而是中國的威權擴張，包括軍力擴張和透過其所謂的法律戰、輿論戰、心理戰等混合戰，以及認知作戰，才是民主自由世界的敵人和真實威脅。

蕭光偉說，外交部呼籲國際社會、理念相近的民主國家能認清現實，應該與台灣密切合作，共同維護印太地區的和平、穩定與繁榮。