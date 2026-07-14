廢除「非核家園」公投 立院逕付二讀送黨團協商

國民黨立院黨團14日於院會擬具公投提案，主文為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持AI產業發展？」公決案投票時，在野黨挾人數優勢以贊成58：反對48，該案逕付二讀，送交黨團協商，後續由國民黨團召集協商。

國民黨團提案說明，有鑑於賴清德總統日前表示，在AI時代、因應氣候變遷以及地緣政治變化等三因素，使得台灣進入一個新的情勢，政府對重啟核電持開放態度，並強調在114年5月17日核三廠二號機停轉之後，台灣已經達到非核家園的目標。

國民黨團因此主張，廢除「非核家園」作為我國能源政策目標，將核能重新納入國家能源發展的重要選項，適度提高核能發電占比，建立安全、穩定、多元且低碳的能源結構，降低對火力發電及進口燃料的依賴。

國民黨團指出，此舉確保合理電價與穩定供電，提升國家能源安全與國防韌性，並為人工智慧(AI)、半導體及高科技產業提供充足、穩定的電力來源，兼顧國民健康、經濟發展及國家永續，為下一代打造更安全、更具競爭力的台灣。

國民黨團表示，廢除「非核家園」有五項好處，包括：強化國家產業競爭力，因應AI產業用電需求；提升國家能源自主與安全韌性；強化供電穩定性，改善電力系統調度；促進國民健康；達到2050淨零碳排目標。

基於上述原因，國民黨團指出，廢除「非核家園」作為我國能源政策目標，將核能重新納入國家能源發展的重要選項，應交由全民公投，共同決定，始符合民主憲政及國民主權之精神。其依據公民投票法第15條第2項規定提出公投案，交由全體公民投票決定，以展現公民社會之意志。