第2屆勤安會登場 聚焦合理化加班費基準、優化裝備

內政部今天舉行第2屆勤安會委員會議，會中聚焦今年度優先處理10項議題，包括研議修正員警因公涉訟輔助制度、合理化加班費支給基準，以及強化員警面對毒駕案件安全防護措施，優化外勤人員值勤裝備等。

內政部長劉世芳上任後，2024年成立「警消勤務安全促進與事件調查會（勤安會）」，盼透過外部專家學者視角，檢視如何改善、優化警政與消防業務及組織文化，以建構更安全與友善的執勤環境。

內政部透過新聞稿表示，劉世芳今天主持第2屆「警消勤務安全促進與事件調查會」第一次委員會議，並頒發全體委員聘書。

劉世芳指出，第2屆勤安會將延續既有成果，持續精進警察、消防、移民及空勤人員勤務安全管理與權益保障制度。勤安會項下分設警政議題組、消防議題組、權益及安全保障組、事件調查組4個專案小組，由各組提出優先處理議題。

劉世芳說，「警政議題組」聚焦修正員警因公涉訟輔助制度、合理化加班費支給基準，並研議將東南亞語納入涉外執法人員外語檢定與進修補助範圍；「消防議題組」聚焦建置各縣市「後勤照顧（R.E.H.A.B.）」機制運作方式與落實標準化架構，並建立火場有害物質暴露管理制度，及檢討消防人員出勤時效。

劉世芳說，「權益與安全保障組」聚焦維護輪休人員健康權、強化員警面對毒駕案件執勤安全防護措施，並檢討輔導機制運作現況；「事件調查議題組」聚焦優化移民、警察外勤人員執勤裝備，透過個案研析歸納制度性問題，研提精進措施，提升第一線人員執勤安全。

內政部說，第2屆勤安會遴聘具身心醫療、職業安全、法律或警消專業的專家學者、資深警消退休人員、以及基層警消人員代表共26位委員，聘期2年，其中女性比例超過53%，40歲以下青年代表超過30%，現職基層人員比例高達50%，組成兼具多元性與指標性。

內政部指出，勤安會未來將持續滾動研討議題，結合專家學者及第一線實務經驗，檢討相關制度與措施，落實各項改革工作，全面提升第一線人員勤務安全、職業健康及權益保障。

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